Erick Luís mira sequência positiva do Al-Hidd para retomar liderança no Bahrein

Um dos principais jogadores do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, falou sobre o bom momento que vive com a camisa do clube. Segundo o jogador, seu desejo é melhorar ainda mais os números em 2021.

"Tenho trabalhado muito desde o meu retorno ao Bahrein para continuar fazendo a minha história aqui. Estou muito motivado e focado com tudo que vem acontecendo. Estou me empenhando muito para melhorar ainda mais meus números no clube e no país", disse o atleta.

Erick ainda destacou que a meta da equipe é terminar bem a temporada.

“Estamos lutando muito para encerrarmos bem a temporada. O grupo tem se dedicado ao máximo para que isso seja possível", falou.