Bebeto cita dedicação no elenco para Tondela terminar temporada com bons números

Em ótimo momento no Tondela e titular da equipe nesta temporada, o lateral-direito Bebeto pediu intensidade máxima do grupo na reta final da época. Segundo o jogador, revelado no Bahia, a meta de todos é encerrar o ano com grandes resultados.

“Estamos trabalhando para encerrarmos o ano com vitórias e boas atuações. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível. Todos estão se doando muito para que o fim de temporada seja perfeito para todos”, disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta, individualmente sua época tem sido muito boa.

"Essa temporada tem sido muito especial para mim e agradeço ao Tondela por isso. Venho trabalhando para construir uma história aqui”, falou.