Mbappé baila no Camp Nou, marca três vezes e PSG abre larga vantagem ao golear Barcelona

Na tarde desta terça-feira (16), o PSG conseguiu uma vitória muito importante contra o Barcelona no primeiro jogo das oitavas de final da Uefa Champions League, realizado no Camp Nou. A equipe francesa derrotou o Barça por 4 a 1, com três gols de Mbappé e um de Moise Kean. Lionel Messi descontou aos catalães.

O primeiro tempo da equipe foi uma partida disputadíssima. Aos 27’, De Jong foi tocado na área e o juiz marcou o pênalti. Lionel Messi foi para a bola e não perdoou, Barcelona 1 a 0. A resposta francesa foi rápida. Cinco minutos após o gol do Barcelona, Mbappé empatou a partida. Os times foram para o vestiário com empate justo no placar.

Na segunda etapa, a equipe de Paris veio com uma mentalidade completamente diferente, dominando os 45 minutos finais. Logo com cinco minutos, Mbappé fez uma linda jogada, deixando Icardi livre para finalizar. Porém, o argentino preferiu rolar para Moise Kean que vinha de trás, que chegou chutando e o Ter Stegen fez uma linda defesa.

Aos 20, Florenzi recebeu um lançamento e já chegou cruzando, Piqué até tentou cortar, mas a bola sobrou nos pés de Mbappé que só teve o trabalho de empurrar para a rede. Cinco minutos depois, Paredes alçou uma bola na área e Moise Kean, livre de marcação, cabeceou e marcou o terceiro do PSG. Para fechar o caixão, em um contra-ataque mortal aos 45 minutos, Mbappé, o dono da partida, recebeu a bola e deu um tapa, marcando um golaço.

O segundo e decisivo confronto será disputado no próximo dia 10 de março no Parc des Princes, em Paris/FRA. Pelas respectivas competições nacionais, as equipes irão entrar em campo no domingo (21). O Barcelona vai receber o Cádiz às 10h da manhã, enquanto o PSG terá clássico contra o Monaco às 17h na capital da França.