Após atuação de gala sobre Barcelona, Mbappé fala sobre renovação com PSG: "Sigo refletindo a longo prazo"

O Paris Saint-Germain venceu o Barcelona por 4 a 1 no Camp Nou pelas oitavas de final da Uefa Champions League nesta terça-feira (16). O destaque da partida foi Kylian Mbappé ao anotar hat-trick e se tornar o segundo jogador na história da competição continental a marcar três gols como visitante na casa do Barça.

O contrato do camisa 7 da equipe francesa acaba em 2022 e até agora, ele não entrou em um acordo com o clube para uma possível renovação. Questionado sobre esse assunto após a vitória de hoje, ele afirmou que está refletindo sobre o assunto.

“Seria estúpido decidir por uma única partida. A verdade é que sigo refletindo sobre o longo prazo. Sempre disse que estou feliz aqui. Esse tipo de partida me deixa ainda mais feliz”, afirmou à emissora RMC.

O técnico do PSG, Mauricio Pochettino, também fez sua breve avaliação sobre a larga vantagem adquirida nesta noite. Segundo o treinador, o grupo deve comemorar a vitória, mas manter a cautela em relação ao segundo e ter a concentração necessária na briga pela liderança da Ligue 1.

“Quando se vence, só se pode ficar feliz. O desempenho esta noite foi excelente. Os jogadores merecem a vitória e estamos muito orgulhosos deles e do jogo desta noite. Devemos agora nos concentrar no jogo contra o Monaco. Esta noite foi apenas o primeiro confronto, ainda tem o jogo de volta a ser disputado em Paris. Mas nós mostramos que, quando se joga assim, o time é capaz de tudo”, explicou.

Outro que manifestou total contentamento com o resultado obtido diante do Barcelona foi o dono do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi. Em comunicado divulgado no site oficial da equipe francesa, o mandatário elogiou todo o grupo pela vitória conquistada.

“Os jogadores fizeram uma partida perfeita, foi uma atuação muito boa. O treinador e sua equipe prepararam muito bem o grupo para este confronto. Estamos muito contentes, mas ainda faltam 90 minutos para jogar. Temos muitos alvos importantes a chegar também na Ligue 1, é importante manter a calma. Estou muito orgulhoso dos jogadores, acho que o plantel é forte e eles têm que se manter nesse nível. Também penso no Mbappé. Estou muito feliz com seu hat-trick nesta noite, é algo histórico para ele e para o clube. Estamos todos muito orgulhosos dele”, expressou.

Com o resultado, os parisienses podem até ser derrotados por 3 a 0 que avançam às quartas de final da Uefa Champions League. A equipe busca o título inédito após a derrota diante do Bayern na decisão da edição anterior. O PSG volta a campo às 17 horas deste domingo (21), quando irá enfrentar o Monaco no clássico a ser disputado no Parc des Princes, pela 26ª rodada da Ligue 1 2020-21.