Lopetegui reclama de resultado e árbitro após derrota do Sevilla para Borussia Dortmund: "Não merecemos perder"

O Sevilla até saiu na frente, mas foi vencido pelo Borussia Dortmund no jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League 2020/2021. O 3 a 2 dos alemães em pleno Ramón Sánchez Pizjuán, na visão de Julen Lopetegui, técnico rojiblanco, foi muito dilatado pelo que foi a partida.

Na visão do treinador do Sevilla, por sinal, nada está decidido - e a equipe espanhola segue com chances e avançar. "O resultado não foi bom, perder em casa contra um rival como o Borussia Dortmund nunca é positivo porque é um resultado ruim para a volta, mas temos outro jogo e nos agarramos nessa possibilidade. Não merecemos perder, mas eles têm um dos melhores atacantes do mundo. É um castigo muito duro. Nós merecíamos o empate. Sinceramente, se marcássemos mais um gol no primeiro tempo, eles não nos castigariam tanto quanto fizeram", finalizou o técnico.

As estatísticas mostram que o Sevilla, de fato, tiveram mais volume ofensivo: foram 65% de posse de bola e doze finalizações - contra dez do BVB. Na efetividade, entretanto, o Borussia Dortmund levou a melhor: cinco chutes a gol certos, contra quatro dos espanhóis.

Arbitragem

Homem do apito na partida, Danny Makkelie foi criticado por Julen Lopetegui. Na visão do treinador, o holandês não coibiu jogadas mais ríspidas como deveria. "O árbitro deixou a agressividade em um tom muito alto hoje. É algo que se permite em competições continentais, mas não nas espanholas. Temos que nos adaptar muito rápido em relação a isso. Talvez tenha nos faltado essa adaptação", finalizou o técnico.