Koeman lamenta goleada sofrida pelo Barcelona diante do PSG: "Temos que reconhecer que foram superiores"

No confronto que abriu as oitavas de final da Uefa Champions League, o Barcelona saiu na frente do PSG com gol de Lionel Messi batendo pênalti, mas depois viu um show parisiense, que chegou a vitória com três tentos de Mbappé e um de Kean e resultou na goleada por 4 a 1.

Após a partida, Ronald Koeman, técnico do Barça falou sobre a partida: "O resultado reflete a superioridade do PSG. Foram efetivos e demonstraram que são muito superiores a nós do ponto de vista físico. Temos que reconhecer que foram superiores. Eles demonstraram ter uma equipe mais completa que nós, com mais experiência. Estão à nossa frente em muitas coisas." relatou.

Quanto às possibilidades de passar de fase, o comandante admitiu a dificuldade: "Não posso mentir, 1-4 é um resultado muito complicado, temos poucas hipóteses. Este jogo demonstrou que nos faltam coisas para estar ao melhor nível, especialmente ao nível da Uefa Champions League", complementou.

Classificação e próximos compromissos

Para chegar nas quartas de final da Champions, o Barça precisará vencer por quatro gols de diferença ou três a partir de 5 a 2, no dia 10 de março, no Parc des Princes, em Paris/FRA. A equipe blaugrana voltará a entrar em campo às 10 horas da manhã do domingo (21), quando vai receber o Cádiz em LaLiga.