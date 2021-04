Klopp comenta sobre Alisson e ressalta mentalidade do Liverpool

O Liverpool ficou mais próximo da classificação às quartas de final da Uefa Champions League após a vitória na noite desta terça-feira (16). A equipe inglesa bateu o RB Leipzig por 2 a 0, com gols marcados por Salah e Sadio Mané, no primeiro duelo válido pelas oitavas de final.

Por causa das restrições de pessoas oriundas da Inglaterra na Alemanha, a equipe da antiga Alemanha Oriental mandou seu jogo na Puskás Arena, em Budapeste, capital da Hungria. O técnico dos Reds, Jürgen Klopp mostrou contentamento com o desempenho de seus comandados.

"Estou muito, muito satisfeito com o desempenho da minha equipe. Esse estilo de jogo faz com que esse resultado a pensar em um resultado merecido. Esse era um jogo que você não podia esperar grandes vantagens. Ataque, defesa, marcação, pressão e tudo mais. Não dava pra esperar grandes vantagens, é por isso que eu creio que foi um ótimo desempenho", disse o treinador.

Por ser um jogo fora de casa, Klopp ressaltou a todo momento o ótimo desempenho de sua equipe e comparou a Puskás Arena ao Wanda Metropolitano, casa do Atlético de Madrid e local do último europeu dos ingleses, conquistados em 2019.

"O estádio aqui de Budapeste é um estádio incrível. Por dentro, parece um pouco com o estádio do Atlético de Madrid. Me sinto muito bem por nós, pra ser honesto. É um grande, grande estádio. Fico feliz por termos jogado bem nesse estádio, já que é muito especial", informou o técnico.

Klopp também aproveitou para exaltar o goleiro Alisson, após as falhas no clássico contra o Manchester City.

"Um jogador como o Alisson é raro que falhe duas vezes. Muito raro. Mas, é bom demais vê-lo dar a volta por cima tão rapidamente. Jogo espetacular e mentalidade incrível, que já é o que se espera de um atleta como ele", finalizou Klopp.

O Liverpool vai entrar em campo novamente em clássico da cidade de Liverpool. A equipe terá pela frente o Merseyside Derby contra o Everton às 14h30 do sábado (20), em Anfield Road.