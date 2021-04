Autor de dois gols, Haaland valoriza triunfo do Dortmund sobre Sevilla: “Uma vitória importante”

De virada, o Borussia Dortmund venceu o Sevilla nesta terça-feira (17), no Ramón Sánchez Pizjuán, em confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. De um lado, Dahoud e Haaland (duas vezes) marcaram a favor dos alemães, enquanto Suso e de Jong fizeram para os espanhóis. No fim, 3 a 2 no placar.

Um dos principais jogadores da partida, o atacante Haaland ressaltou o plano de jogo dos aurinegros para derrotar o time da casa, além de destacar a atuação positiva como preparação para o próximo jogo diante do rival Schalke 04, na Bundesliga.

"Tivemos muito mais paixão hoje. Isso foi muito bom da nossa parte. Não foram bons os dois gols que tomamos, mas marcamos três fora de casa, com prazer os tomaremos. Hoje tínhamos um bom plano de jogo. Eu falei muito com Edin [Terzic] antes do jogo. Ele disse que este seria o meu jogo hoje e que teria minhas chances. Foi o que aconteceu; esta foi uma vitória importante. Temos que nos regenerar rapidamente agora. Temos um grande jogo no sábado. Temos que levar a mentalidade positiva de hoje para o derby”.

Autor do primeiro gol, o meia Dahoud comemorou a vitória, analisou o confronto e o jogo coletivo da equipe alemã.

“A vitória e o gol são muito bons. Depois de muito tempo, consegui marcar um gol novamente. Foi isso que nos colocou à frente, que eu marquei o gol de empate. Seguimos o exemplo, essa foi a chave para a vitória. Fizemos muito bem no primeiro tempo. Na segunda etapa, a energia caiu um pouco. Naquele momento você tem tanta adrenalina que desliga sua cabeça e simplesmente passa. Queríamos nos manter compactos e treinar muito um ao outro em campo. Todos juntos; estou muito orgulhoso dos meus colegas de equipe. Isso é o que faz uma equipe”.

O jogo de volta será realizado no dia 9 de março, às 17h, em Dortmund. Pela Bundesliga, os aurinegros terão o Revierderby no sábado (20), diante do Schalke 04, às 14h30, fora de casa.