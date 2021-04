Manchester United goleia Real Sociedad e encaminha vaga às oitavas da Europa League

Valendo pela segunda rodada da Uefa Europa League, a Real Sociedad encarou o Manchester United na última quinta-feira (18). A partida aconteceu no Juventus Stadium, em Turim, na Itália, pois alguns países da Europa não estão recebendo viagens da Inglaterra por conta do Coronavírus, sendo um desses países a Espanha.

E em campo considerado neutro, apesar do mando de campo da Real Sociedad, o United não tomou conhecimento de seu adversário e goleou por 4 a 0, com dois de Bruno Fernandes, um de Rashford e um de James.

Jogo lá e cá

A primeira chance da partida foi logo no primeiro minuto, quando Bailly errou e Isak arrancou pelo meio, achou Januzaj na direita, que bateu no alto e mandou para fora. Na sequência Rashford chegou pelo meio e bateu para uma ótima defesa de Remiro.

E na sequência Januzaj lançou Isak, que saiu pela direita e bateu forte, para uma boa defesa de Henderson! Começava intenso o jogo na Itália!

Aos 15 minutos McTominay fez uma ótima jogada individual, passou pela defesa e invadiu a área pela direita, já finalizando para uma ótima defesa de Remiro. Três minutos depois Bruno Fernandes desceu e cruzou rasteiro para Rashford bater e ver o goleiro espalmar. No rebote o próprio Bruno cabeceou para o gol, mas Le Normand embaixo das traves tirou para longe.

E aos 26, em um lançamento pra área, o goleiro se atrapalhou com a defesa e a bola ficou livre para Bruno Fernandes bater pro gol aberto e assim o United abria o placar!

A Real Sociedad manteve mais a posse de bola, com 59%, contra 41% do United. Os mandantes conseguiram chegar quatro vezes, mas acertaram apenas uma finalização, contra cinco chutes dos visitantes, que acertaram todos eles no gol!

Daniel James comemorando seu gol (Foto: Divulgação/Manchester United)

Bruno Fernandes acaba com o jogo

Com um minuto da primeira etapa Le Normand bateu de longe e mandou nas mãos de Henderson, mas assustando o goleiro dos red devils.

Mas aos 11 minutos Bruno Fernandes recebeu uma bola ajeitada de James pelo meio e bateu no canto esquerdo do goleiro Remiro, ampliando o placar. O juiz até deu impedimento, mas o gol foi confirmado!

Apenas oito minutos depois, em uma jogada rápida, Fred achou Rashford pelo meio, que bateu na saída do goleiro, fazendo o terceiro do United! Com 22 minutos Greenwood foi lançado na área e tocou pro meio para James colocar no fundo das redes, mas no início da jogada Greenwood estava impedido. Aos 27 Greenwood fez mais uma bela jogada e bateu no canto direito, mas Remiro espalmou para escanteio.

Mais uma vez Greenwood, pela esquerda, tirou o defensor e bateu forte, mas para fora, com 36 minutos de segunda etapa, mantendo a pressão do United. Com 44 minutos James foi lançado na direita, arrancou, invadiu a área e bateu cruzado para vencer o goleiro e sacramentar a goleada do United!

Na segunda etapa a Real Sociedad manteve 60% de posse de bola, contra 40% do United. Os mandantes finalizaram oito vezes, com duas certas apenas, contra 13 do United, que acertou 10 (!).

Próximos jogos e jogo de volta

A Real Sociedad encara o Alavés no próximo domingo (21), às 12h15, por LaLiga. O Manchester United joga no mesmo dia, mas às 16h, quando enfrenta o Newcastle pela Premier League.

O jogo de volta será na próxima quinta-feira (25), às 17h, em Old Trafford.