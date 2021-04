Castrovilli sai do banco para resolver e garante vitória da Fiorentina sobre Spezia

Após três jogos sem vitória, a Fiorentina voltou a vencer na Serie A. Na abertura da 23ª rodada, a Viola bateu o Spezia por 2 a 0, no Artemio Franchi. Os gols da partida foram de Vlahovic e Castrovilli, em jogo disputado nesta sexta-feira (19).

A Fiorentina teve um início ruim e não conseguiu nenhuma finalização certa na primeira etapa, enquanto o Spezia tinha muita posse de bola, apesar de não assustar muito o goleiro Dragowski.

No final da primeira etapa, Bonaventura se machucou e foi substituído por Castrovilli, que decidiu para a Viola. Aos três do segundo tempo, o camisa 10 recebeu lançamento de Biraghi, se esticou e passou para, Vlahovic, que apareceu na segunda trave para fazer o primeiro do jogo. O bandeira inicialmente anulou o gol apontando saída de bola, mas o VAR reverteu e confirmou o tento.

Já aos 19, Biraghi recebeu de Eysseric, e cruzou rasteiro. Vlahovic tentou bater, foi travado, e Castrovilli apareceu na sequência para ampliar: 2 a 0. O Spezia tentou mudar o panorama com várias alterações, mas a Fiorentina não sofreu mais tantos sustos.

Além disso, aos 38, após saída errada, Castrovilli recuperou no campo de ataque, Vlahovic avançou e tocou de lado para Eysseric, que mandou para as redes com gol aberto e assegurou a vitória da Viola: 3 a 0.

Classificação e próximos compromissos

A vitória leva a Fiorentina para o 12º lugar, com 25 pontos, enquanto o Spezia para nos 24, em 16º.

A Viola volta a campo no domingo (28) para enfrentar a Udinese, fora de casa, às 11h. Já o Spezia recebe no sábado (27) o ameaçado Parma, às 11h.