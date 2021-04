Em jogo tecnicamente fraco, Lazio vence Sampdoria pela Serie A

Passou longe de ser o melhor jogo da história do futebol. A Lazio, entretanto, saiu contente com o resultado - embora tenha que ter muitos poréns a respeito da atuação que teve neste sábado (20), em jogo válido pela 22ª rodada da Serie A. No Stadio Olimpico, a Áquila venceu a Sampdoria por 1 a 0.

No 3-5-2 de Simone Inzaghi, os mandantes tiveram mais posse de bola: 56%. Nas finalizações, leve vantagem do time da Cidade Eterna: doze a dez. A grande diferença se deu no número de chutes certos ao gol: seis a zero. Em tarde para se esquecer, o time de Claudio Ranieri alinhou no 3-4-1-2.

Pontos importantes

Notadamente pensando mais no jogo da Champions League, a Lazio pareceu dispersa durante toda a partida. O gol, é bem verdade, saiu cedo: após assistência de Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto finalizou no canto direito e venceu Emil Audero. Após o tento, a Sampdoria tentava sair para a partida, mas esbarra nas próprias limitações técnicas.

Se o primeiro tempo, ao menos, teve um gol, a metade final da partida sequer teve isso. Em todas as finalizações a gol, defesas tranquilas; e, quando errava, a Sampdoria não assustava Pepe Reina.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Serie A, a Lazio viaja para enfrentar o Bologna, no próximo sábado (27), às 14h, um dia antes da Sampdoria receber a Atalanta, às 08h30. Antes disso, o time de Roma recebe o Bayern, na próxima terça-feira (23), às 17h, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League.