Jogo duro: Southampton e Chelsea ficam no empate

Após sequência de quatro vitórias consecutivas, o Chelsea precisou se contentar com empate por 1 a 1 diante do Southampton neste sábado (20), no St Mary’s Stadium, em jogo válido pela 25ª rodada da Premier League. Os Saints abriram o placar com Minamino na primeira etapa, mas Mason Mount igualou o resultado para os Blues no segundo tempo.

Os 45 minutos iniciais foram de total controle do time visitante com a posse de bola, que chegou a 73% contra 27% dos mandantes. Apesar de muita movimentação com a redonda nos pés, os londrinos pouco chegaram ao ataque e não exigiram difíceis defesas de McCarthy.

Na única oportunidade encontrada na frente, os Saints inauguraram o marcador aos 33, na jogada que Minamino recebeu passe de Redmond, correu em direção ao alvo, deixou os defensores adversários caídos no gramado e finalizou ao fundo das redes.

Em busca de empate e possível virada, os Blues apostaram na postura mais agressiva para a etapa final. O time de Tuchel, porém, somente conseguiu a igualdade no placar. Depois de ser derrubado por Danny Ings na grande área, Mason Mount foi à marca da cal e converteu a cobrança de pênalti aos 54, deslocando o goleiro McCarthy para o lado errado.

Aos 71, o Southampton quase se colocou novamente em vantagem no jogo, contudo o caprichado cabeceio de Vestergaard carimbou a trave antes de ir para fora. Sendo assim, permaneceu 1 a 1 no fim.

Classificação e próximos compromissos

Com o empate, o Chelsea se mantém na quarta colocação, com 43 pontos, mas pode perder a posição para o West Ham, que ainda joga na rodada. O Southampton, por outro lado, se encontra em 13º, com 30 pontos.

Na próxima rodada, o Chelsea recebe o rival Manchester United no domingo (28), às 13h30, enquanto o Southampton visita o Everton na segunda-feira (1º), às 17h.