Golaço de Haaland no clássico contra o Schalke encanta elenco e técnico do Borussia: "Sensacional" 

A rivalidade histórica entre Borussia Dortmund e Schalke 04 teve mais um capítulo neste final de semana, e o time preto e amarelo confirmou o favoritismo diante do lanterna da Bundesliga ao construir um 4 a 0.

O primeiro gol saiu após uma roubada de bola do próprio Sancho, que pressionou a marcação no campo de ataque, tabelou com Morey e encheu o pé direito para estufar a rede de Ralf Fährmann. Três minutos depois, Haaland esbanjou categoria ao dar um voleio de pé esquerdo para ampliar a vantagem do Borussia Dortmund. O norueguês também marcou o quarto gol, no segundo tempo, ao receber de Bellingham.

"Eles não pareciam muito confiantes, mas não aproveitamos isso o suficiente. Sair na frente foi muito importante. Demos um impulso quando o Sancho abriu o placar, depois o gol do Haland foi sensacional. Ele tem fome de gols, é uma máquina, e mostra isso em todos os jogos. Esperamos que continue assim", comentou Marco Reus, referindo-se ao fato de que o Borussia Dortmund abriu o placar apenas aos 42 minutos de jogo.

O técnico Edin Terzic classificou o golaço de Haaland como "excelente". Além disso, destacou que ficou satisfeito pela forma com que o Borussia construiu os gols, principalmente o terceiro, que saiu após uma troca de passes entre Reus e Raphael Guerreiro na ponta esquerda. "Esse é o tipo de combinação que a gente imagina, um trabalho de toda a equipe", acrescentou.

"Todos sabem o que este jogo significa para a torcida, que talvez é o mais importante da temporada para eles. Para nós o objetivo era somar os três pontos. Trabalhamos e defendemos em equipe, então precisamos tentar fazer isso em todos os jogos”, completou Emre Can.

Classificação e próximos jogos

Embalado após vencer o Sevilla fora de casa na Champions League, o Borussia aumentou para três jogos a sequência de invencibilidade, visto que na rodada anterior empatou com o Hoffenheim. A equipe de Edin Terzic está em sexto lugar, com 36 pontos, um a menos do que o Bayer Leverkusen, e volta a campo no sábado (27), para encarar o Arminia Bielefeld, que abre a zona de rebaixamento.

Com apenas uma vitória em 22 jogos, o Schalke 04 continua na lanterna da Bundesliga, com apenas nove pontos, e no sábado (27) pega o Stuttgart fora de casa.