Barcelona leva gol no fim, tropeça no Cádiz e pode cair para quarto no Espanhol

A semana do Barcelona terminou com mais um resultado ruim para as pretensões do técnico Ronald Koeman. Após a derrota na para o PSG na Champions League, o time apenas empatou por 1 a 1 com o Cádiz em pleno Camp Nou, em jogo válido pela LaLiga.

O Barça entrou em campo com o mesmo time que começou jogando contra o PSG, mas a história parecia ser diferente porque o primeiro tempo foi praticamente de um time só, com os donos da casa atacando mais pelo lado direito. Sergiño Dest deu trabalho a Jairo, que mal avançou ao campo ofensivo, e criava jogadas com De Jong e Dembélé. Pedri e Messi também se destacaram.

Enquanto isso, o Cádiz mal conseguia jogar, tanto que o Barcelona terminou a primeira etapa com 82% de posse de bola. A equipe adotou a estratégia de uma marcação forte, com Negredo mais adiantado.

O primeiro gol foi de pênalti, quando Carcelén e Salvi fizeram um "sanduíche" e derrubaram Pedri dentro da área. O Ledesma caiu para a esquerda, então Messi deu um toque sutil no canto direito. Na sequência o Cádiz protagonizou a melhor chance do time até então, um contragolpe armado por Salvi explorando as costas de Jordi Alba. O camisa 7 cruzou, a bola tocou em Sobrino e passou perto, à direita do gol de Ter Stegen.

O placar do primeiro tempo poderia ter sido maior se o goleiro Ledesma não espalmasse com a mão direita um chute de fora da ára de Messi. Além disso, foram dois gols anulados por impedimento. No primeiro, De Jong tabelou com Griezmann e finalizou, mas quando o holandês recebeu estava em posição irregular. No outro quem mandou a bola na rede foi Pedri, mas desta vez era Griezmann quem estava adiantado.

Griezmann, de pé esquerdo, protagonizou a única finalização certa do Barcelona no segundo tempo, o que representa a história culé depois do intervalo. Koeman então sacou Busquets, Griezmann e Pedri, mas mesmo assim ninguém conseguiu criar chances para incomodar o goleiro Ledesma.

O Cádiz, por sua vez, chegou mais ao ataque e realizou as cinco substituições que tinha direito. Um dos que entraram foi Álex Fernández, autor do gol de empate. Tudo começou quando Lenglet levantou demais o pé em dividida com Sobrino dentro da área e a arbitragem marcou o pênalti. O camisa 8 então bateu de pé direito e acertou o canto de Ter Stegen.

Classificação e próximos jogos

Com apenas um ponto somado, o Barcelona foi a 47 e pode perder o 3º lugar para o Sevilla, que encara o Osasuna fora de casa nesta segunda-feira (22).

Já o Cádiz interrompeu a sequência de quatro derrotas consecutivas, mas está em 14º e preocupa-se mais com a parte debaixo da tabela, visto que estacionou nos 25 pontos, apenas quatro a mais do que o Elche, que abre a zona de rebaixamento.

Koeman terá pouco tempo para armar o Barcelona até o confronto diante do Elche, marcado para quarta-feira (24) no Camp Nou, em jogo atrasado da 1ª rodada. Já o Cádiz trabalha durante a semana e volta a campo apenas no domingo (28), quando recebe o Betis.