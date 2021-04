Internazionale dá espetáculo e bate rival Milan no Derby della Madonnina 

Um dos clássicos mais importantes do mundo, o Derby della Madonnina voltou a ser destaque com Milan e Internazionale brigando pela liderança do campeonato depois de dez anos. Apenas um ponto separava as equipes até então. O confronto foi realizado neste domingo (21), no Estádio Giuseppe Meazza, válido pela 23ª rodada da Serie A.

Os nerazzurri não tomaram conhecimento do rival e venceram a partida por 3 a 0, com dois gols de Lautaro Martínez e um de Lukaku.

Distribuição tática

O técnico Stefano Pioli usou o 4-2-3-1 para escalar o Milan: Donnarumma no gol, Kjaer e Romagnoli na defesa, Calabria e Theo Hernández nas laterais. No meio, Tonali e Kessié auxiliaram na marcação, enquanto Saelemaekers, Çalhanoglu e Rebic cuidaram da ligação com Ibrahimovic no ataque.

Já a Internazionale de Antonio Conte foi escalada no 3-5-2: Skriniar, de Vrij e Bastoni auxiliaram o goleiro Handanovic no gol. O meio-campo foi reforçado com Hakimi e Perisic nas laterais, enquanto Barella, Brozovic e Eriksen atuaram por dentro. A poderosa dupla de ataque foi formada por Lukaku e Lautaro.

Internazionale usa pressão no primeiro tempo e eficiência no segundo para assegurar importante vitória

A Internazionale jogou de duas maneiras durante os 90 minutos: com pressão e domínio no primeiro tempo e eficiência na segunda etapa. Nos dois tempos, o time de Antonio Conte mostrou superioridade e precisou de apenas cinco minutos para se colocar em vantagem no placar, em bonito cruzamento de Lukaku para Lautaro cabecear a bola ao fundo das redes.

Enquanto a Inter tinha mais facilidade para se lançar à frente, o Milan encontrava dificuldades para furar a marcação adversária. Um dos principais destaques dos rossoneri, Ibrahimovic pouco foi acionado e não conseguiu dar trabalho para Skriniar, de Vrij e Bastoni. Com isso, a equipe visitante aplicou muita pressão no rival antes da ida ao intervalo.

Na etapa final, o Milan voltou com outra postura e fez em poucos minutos o que deixou de fazer durante todo primeiro tempo: atacou e exigiu três difíceis defesas de Handanovic, que fez milagres e impediu o empate. A tentativa de reação, contudo, não durou muito porque os nerazzurri encontraram o segundo gol com Lautaro, aos 57.

Disposta a não correr risco, a Internazionale matou o jogo aos 66, em jogada que Lukaku deixou a defesa rubro-negra para trás e correu para finalizar às redes. Por fim, os visitantes controlaram o ritmo da partida e administraram o resultado até o apito final. O goleiro Donnarumma, do Milan, impediu que o resultado fosse mais elástico a favor da rival.

Classificação e próximos compromissos

Com o triunfo diante da maior rival, a Internazionale se mantém na liderança e abriu quatro pontos de vantagem em relação vice-líder Milan, que somam, respectivamente, 53 e 49 pontos.

Na próxima rodada, o Milan terá outro clássico no domingo (28), diante da Roma, às 16h45, enquanto a Inter recebe o Genoa no mesmo dia, mas às 11h.