Sterling marca, Manchester City vence Arsenal e amplia vantagem na liderança

Neste domingo (21), o Manchester City venceu o Arsenal por 1 a 0, no Emirates, em Londres, em jogo válido pela 25ª rodada e ampliou a vantagem na liderança da Premier League. O gol da partida foi marcado por Sterling.

Domínio do City

Mesmo jogando na casa do adversário, o Manchester City teve total domínio desde o apito inicial. O líder da Premier League teve tranquilidade, protagonizou uma atuação segura, e conseguiu controlar as ações sem ser ameaçado.

O City praticamente não deixou o Arsenal tocar na bola nos primeiros minutos da etapa inicial. E nesse período os visitantes chegaram ao gol. No primeiro minuto de jogo, Mahrez cruzou da ponta direita na cabeça de Sterling, que subiu sozinho para marcar. E ainda aos cinco minutos, o atacante teve mais uma boa chance para ampliar a vantagem, mas acabou se enrolando após driblar Bellerín e perder a bola.

Passado os 22 minutos de jogo, o Arsenal apresentou uma melhora e ocupou bem os espaços de ataque, dificultando a saída de bola do adversário. Mas a equipe mandante, porém, não conseguia levar perigo.

City só administra o placar e mantém invencibilidade

O City na etapa final passou a administrar a vantagem construída no primeiro tempo. Voltou a ter a posse de bola, e manteve uma atuação segura na defesa, deixando os Gunners bem longe do gol. Ainda apostou nos contra-ataques e teve chances de aumentar a vantagem, porém não conseguiu.

Estatísticas do jogo

Posse de bola: Arsenal 45% x 55% Manchester City

Finalizações: Arsenal 7 x 15 Manchester City

E agora?

Com o resultado o City foi aos 59 pontos e segue com dez pontos de vantagem para o segundo colocado Manchester United. Já o Arsenal faz uma campanha bem irregular e aparece na décima posição, com 34 pontos.

Na próxima rodada, o Manchester City recebe o West Ham, no sábado (27), às 09h30 (de Brasília). Antes a equipe enfrenta o Borussia Monchengladch, na quarta-feira (24), às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Já o Arsenal enfrenta o Leicester, no domingo (28), às 09h (de Brasília), pela Premier League. Antes recebe o Benfica, na quinta-feira (25), pelo jogo de volta da Liga da Europa.