Maurício se diz motivado para manter hegemonia na Malásia pelo Johor

Um dos principais nomes do futebol da Malásia nos últimos dois anos, o zagueiro Maurício, ex-Lazio, Palmeiras e Sporting, falou sobre o desejo de ter um ano perfeito em 2021 no Johor. Segundo o atleta, que também atuou no Vitória e futebol polonês, a meta é conquistar tudo neste ano.

“Vamos em busca de todos os títulos que disputarmos em 2021. O grupo é muito bom, temos uma base forte e isso é importante. Vamos nos dedicar ao máximo para que essa temporada seja ainda melhor da que a que passou. O elenco está muito motivado para esse ano”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, sua meta é melhorar seus números no clube.

"Vou trabalhar muito para chegar ao jogo de número 100 no clube nestes próximos anos. Quero fazer história no clube e no país", disse.