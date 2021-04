Everton destaca fase positiva no Al Adalah e comenta reta final da temporada

Em alta no Al Adalah neste ano, o atacante Everton falou sobre o grande momento que vive na equipe árabe. Segundo o jogador, com passagens pelo futebol do Bahrein e da Coreia do Sul, o seu desejo é terminar a época com números ainda melhores.

“Venho me dedicando ao máximo para continuar melhorando meus números no clube. Tenho trabalhado muito para crescer de produção e para encerrar a temporada com gols e boas atuações. Estou muito motivado”, disse.

Ainda de acordo com o atleta, o Adalah tem condições de encerrar a temporada com uma boa sequência de resultados.

"A equipe tem lutado para encerrar a temporada com bons resultados e com uma ótima sequência na Liga. Vamos trabalhar muito por isso", falou.