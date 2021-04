Noticiado pelo jornal Marca, Julen Jon Guerrero ganhou destaque na imprensa madrilhenha ao atingir a marca de 11 gols em 11 partidas no time B do Real Madrid. Prata da casa, o jogador é lapidado com muito cuidado no clube, para ser a próxima grande revelação merengue.

Aos 16 anos, o promissor atacante e filho de Julen Guerrero, antigo ídolo do Athletic Bilbao, o jogador que também defende a seleção de base espanhola, se torna peça-chave em Castilla. Utilizando a camisa 10, o atleta vai para sua quarta temporada no principal clube do país e em breve pode pintar no elenco principal do atual campeão da La Liga.

O jogador que nasceu em Bilbao, muito cedo iniciou sua trajetória nos gramados. Em 2011 foi para o time infantil do Málaga quando seu pai aceitou ser treinador nas categorias de base do clube local. Por lá ficou sete anos e passou a ser convocado para a seleção da Espanha, por onde chegou a ser treinado pelo seu próprio pai. Destaque do time, chamou atenção do Real Madrid em 2017 e curiosamente a nova sensação do futebol local, trilha o caminho em que seu pai recusou em 1995, quando foi procurado pelos madrilhenhos, mas acabou não se transferindo ao clube.