Manchester United tem dificuldade, mas supera Newcastle em Old Trafford

Quem assistiu ao começo do duelo entre Manchester United e Newcastle, neste domingo (21), pensou que a surpresa passearia em Old Trafford. Jogando em casa, entretanto, os Red Devils souberam superar o início equilibrado e conquistaram o resultado em casa: 3 a 1 em cotejo válido pela 25ª rodada da Premier League.

Todas as estatísticas, é bem verdade, foram da equipe mandante. No 4-2-3-1 de Ole Gunnar Solskjær, o Manchester United teve 71% de posse de bola, quinze finalizações (contra dez do Newcastle) - sendo sete delas certas (os Magpies acertaram seis).

Começo equilibrado, mas vitória

Logo aos quatro minutos, Joelinton recebeu de Jonjo Shelvey e chutou alto, para grande defesa de David de Gea. Aos 28, nova boa defesa do goleiro espanhol - agora em finalização de longe e forte de Miguel Angel Almirón. Dois minutos depois, entretanto, o Manchester United inaugurou o marcador. Após passe de Harry Maguire, Marcus Rashford recebeu no lado esquerdo, cortou para dentro e chutou cruzado.

O Newcastle United continuou buscando o tento. Aos 35, Allan Saint-Maximin escorou de primeira bola rebatida na área e de Gea, mais uma vez, fez bela defesa. Um minuto depois, entretanto, o empate veio - e em lance semelhante: Saint-Maximin aproveitou segunda bola cedida pela zaga dos Red Devils e chutou no ângulo esquerdo.

Na volta para a segunda etapa, os Magpies seguiram buscando o gol. Com cinco minutos, Saint-Maximin chutou de fora da área, mas o goleiro espanhol defendeu bem. Aos 12, porém, os mancunianos conseguiram voltar à dianteira do placar: Nemanja Matic acionou Daniel James no lado direito e ele chutou forte e reto. Aos 30... faltava o dele, certo? Bruno Fernandes, em cobrança de pênalti, deslocou Karl Darlow e cobrou pênalti rasteiro, no canto esquerdo da meta.

Cabia mais para o MUFC. Aos 38 minutos, Harry Maguire escorou cobrança de escanteio no canto esquerdo - Darlow foi buscar. No lance seguinte, em novo escanteio, o filme se repetiu: Maguire cabeceou (agora na esquerda), boa defesa de Darlow. Com 41 minutos, Mason Greenwood foi lançado por Fred e finalizou nos pés de Ciaran Clark.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United viaja para enfrentar o Chelsea no clássico a ser disputado no próximo domingo (28), às 13h30 (horário de Brasília), um dia depois do Newcastle receber o Wolverhampton, às 17h. Antes disso, na quinta-feira (25), também às 17h, os Red Devils recebem a Real Sociedad pela Uefa Europa League.