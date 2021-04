José Mourinho tem pior índice dos últimos cinco treinadores do Tottenham 

Contratado há pouco mais de um ano com a missão de substituir o ciclo de Mauricio Pochettino, que foi caracterizado por elevar o potencial do Tottenham Hotspur, porém não obteve títulos somados, José Mourinho ainda não deslanchou nos Spurs. Com 23 vitórias, 12 empates e 15 derrotas em 50 partidas, o Special One tem apenas 46% de aproveitamento e é o pior treinador dos últimos cinco que passaram pelo clube.

A marca ainda é mais cruel com Mourinho. Tendo adquirido 81 pontos na Premier League nesse percurso, em todos os clubes anteriores o português jamais pontuou tão pouco em sua carreira. Desde quando José iniciou sua carreira, ao atingir cinquenta partidas de liga, o Special One já obteve as seguintes estatísticas até então:

Chelsea (126 pontos) - Primeira passagem FC Porto (124 pontos) Real Madrid (123 pontos) Chelsea (114 pontos) - Segunda passagem Internazionale (113 pontos) Manchester United (95 pontos) Tottenham Hotspur (81 pontos)

O pior?

Dentre os últimos cinco treinadores que passaram pelo Tottenham Hotspur, José Mourinho é quem tem o pior percentual de aproveitamento. De acordo com os dados levantados pelo The Sun, Mourinho possui apenas 46% de aproveitamento, vencendo 23 vezes dos 50 jogos. Confira abaixo a estatística comparativa:

Tim Sherwood (59%) - 22 jogos/ 13 vitórias Mauricio Pochettino (56%) - 202 jogos/ 113 vitórias André Villas-Boas (54%) - 54 jogos/ 29 vitórias Harry Redknapp (49%) - 144 jogos/ 71 vitórias José Mourinho (46%) - 50 jogos/ 23 vitórias

Conhecido por ser multicampeão em todos clubes por onde passou, José Mourinho já quebrou a antiga marca de levantar ao menos um troféu em sua primeira temporada em novas equipes. Até então o treinador já havia sido campeão da Primeira Liga, Taça de Portugal e Europa League pelo FC Porto em 2002/03, da Premier League e League Cup no Chelsea em 2004/05, da Serie A com a Internazionale em 2008/09, da Copa Del Rey em 2010/11 com o Real Madrid e da Europa League e League Cup novamente, mas com o Manchester United em 2016/17.