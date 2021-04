Mudança no comando técnico do Cagliari: Eusebio Di Francesco sai e Leonardo Simplici assume

A derrota diante do Torino na Sardegna Arena no último fim de semana foi o estopim para o Cagliari promover mudanças no comando do futebol do clube italiano. Sem vencer há 16 rodadas, a diretoria demitiu toda a comissão técnica e realizou alterações na diretoria de futebol, informadas por meio dos meios de comunicação oficiais da equipe durante a segunda-feira (22). A saída mais visível foi a do técnico Eusebio Di Francesco.

Contratado no último mês de setembro, Francesco veio com bom retrospecto na Roma, mas não conseguiu repetir o bom desempenho. Os primeiros dois meses de trabalho foram bons, mas a sequência foi desastrosa. O Cagliari não vence um jogo na Serie A desde o dia 7 de novembro, quando superou a Sampdoria por 2 a 0. Em todas as competições, desde o dia 25 do mesmo mês, quando venceu o Hellas Verona na Coppa Italia. A sequência horrorosa de resultados teve como consequência a entrada na zona de rebaixamento. Hoje, são cinco pontos atrás do Torino. Junto com Eusebio Di Francesco, foram demitidos os auxiliares Francesco Calzona, Stefano Romano e Giancarlo Marini, o preparador físico Nicandro Vizoco e a psicóloga Gianmaria Palumbo. Em 26 jogos, foram cinco vitórias, seis empates e 15 derrotas.

Eusebio Di Francesco, ex-técnico do Cagliari | Divulgação/Cagliari Calcio

A segunda mudança veio na cúpula do futebol. Stefano Capozucca retorna ao Cagliari para assumir a função de diretor esportivo, enquanto Pierluigi Carta foi remanejado para ser o elo principal entre comissão técnica e direção. Capozucca tem trabalhos bem-sucedidos na Sardenha, como o acesso à Serie A na temporada 2015-16 e a manutenção da equipe na elite do calcio na temporada seguinte.

A terceira novidade foi a definição de Leonardo Semplici como substituto de Eusebio Di Francesco no comando técnico. O treinador de 53 anos nasceu em Florença/ITA, assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2022 e traz Andrea Consumi como assistente técnico, Rossano Casoni e Alessio Rubicini como auxiliares e Yuri Fabbrizzi como preparador físico. De acordo com a diretoria rossoblù, seu profissionalismo, flexibilidade e praticidade são itens que o capacitam para comandar a equipe nesse delicado momento.

Leonardo Semplici | Foto: Divulgação/Cagliari Calcio

Semplici tem sua trajetória como treinador toda no futebol italiano. Começou no Sangimignano em 2004 e, na temporada seguinte, dirigiu o Valdarno em um dos períodos mais históricos do pequeno clube da Toscana. Após duas breves passagens pelo Arezzo, treinou o Pisa e o time Sub-19 da Fiorentina por três temporadas. No fim de 2014, assumiu a SPAL. Como fator positivo na equipe de Ferrara, recolocou o time na elite do calcio após 49 anos. Deixou o clube há pouco mais de dez dias. Na equipe biancazzurri, comandou 219 jogos, com 91 vitórias, 53 empates e 75 derrotas. Após assinar contrato com o Cagliari, comandou sua primeira atividade com o elenco sob os olhares da diretoria.

Leonardo Semplici irá estrear à frente do Cagliari às 11 horas da manhã do próximo domingo (28), quando vai enfrentar o Crotone no Estádio Ezio Scida, em Crotone/ITA. Será o primeiro de 15 desafios do Casteddu para se manter na primeira divisão da Itália.