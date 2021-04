Com golaço de bicicleta de Giroud, Chelsea vence Atlético de Madrid na Champions

O Chelsea largou em vantagem no jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. Os Blues contaram com um golaço de bicicleta do atacante Olivier Giroud para vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0, na Arena National.

Primeiro tempo fraco

Num duelo de ataque contra defesa, o Chelsea tentou se impor desde o início da partida e ficou com a bola tentando levar perigo à defesa do Atlético de Madrid. Por outro lado, os espanhóis souberam se segurar.

Os Blues tinham mais posse de bola, controlava a partida e buscava o ataque com frequência. Mas sofreu bastante para furar a retranca do Atleti. E teve duas boas chances, com Werner. Na primeira o alemão acabou cruzando forte e depois parou em boa defesa de Oblak. Já os espanhóis tiveram uma chance com Lemar chutando para fora depois do cruzamento de Suárez, que acabou sendo atrapalhado por Correa.

Golaço de Giroud decreta vitória dos Blues

Depois do excesso de cautela das duas equipes na etapa inicial, o Atlético de Madrid pareceu esboçar mais iniciativa no início do segundo tempo. João Félix criou uma ótima chance aos 14 minutos, mas foi substituído na sequência pelo Brasileiro Renan Lodi.

Oito minutos depois, Maso Mount disputou bola com o zagueiro Hermoso e o defensor mandou a bola para trás. Giroud que estava atento ao lance, acertou uma linda bicicleta sem chances de defesa para o goleiro. Inicialmente, o árbitro anulou o lance por impedimento. Mas após consultar o VAR, confirmou o gol.

O gol obrigou os espanhóis a buscar mais o jogo, e passou a apostar mais em Suárez, Dembelé e Renan Lodi. E ensaiaram uma pressão na reta final. No entanto, o Atlético não conseguiu furar a boa marcação londrina, e acabou sendo derrotado.

E agora?

Agora o Chelsea joga por um empate para conquistar vaga para as quartas de final da UEFA Champions League. As equipes se enfrentam no dia 17 de março.