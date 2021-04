Em um dos jogos mais esperados, Atalanta e Real Madrid iniciam briga por vaga nas quartas

Chegou a grande hora! A segunda semana de jogos válidos pela ida das oitavas de final da UEFA Champions League traz na tarde desta quarta-feira (24) um dos confrontos mais esperados dessa fase. Real Madrid e Atalanta se enfrentam no Gewiss Stadium, em Bérgamo a partir das 17 horas.

Em busca de mais uma grande temporada

A quinta colocada na Serie A já é conhecida na Champions League. Em sua primeira aparição na competição, na temporada passada, os italianos foram até as quartas de final, sendo eliminados nas quartas de final para o PSG.

Na atual temporada, o time de Gian Piero Gasperini ficou em 2º do grupo D, somando três vitórias, dois empates e uma derrota. Para o confronto desta terça, os donos da casa não contarão com o meio campista Hans Hateboer, ainda lesionado. Além disso, o artilheiro Papu Gomez não está mais na equipe.

Provável Atalanta: Gollini; Djimsiti, Cristian Romero e Rafael Tolói; Gosens, Freuler, Marten de Roon e Maehle; Pessina; Zapata e Ilicic.

Real Madrid com sérios problemas no DM

A grande verdade é que a segundo colocado da LaLiga vive tempos bem mais complicados do que o normal. O maior detentor de títulos da UEFA Champions League foi eliminado precocemente na temporada passada, não passando das oitavas de final para o Manchester City.

Na atual temporada, a fase de grupos dos merengues também foi enroscada e definida apenas na última rodada, mas os espanhóis se garantiram com o primeiro lugar com três vitórias, um empate e duas derrotas. Para o primeiro jogo das oitavas, os problemas de Zinedine Zidane continuam sendo no departamento médico: Benzema, Sérgio Ramos, Hazard, Rodrygo, Marcelo, Militão, Carvajal e Valverde. Oito desfalques que teriam grandes chances de serem titulares em um jogo tão importante.

Provável Real Madrid: Courtois; Vásquez, Varane, Nacho e Mendy; Kross, Casemiro e Modric; Asencio, Mariano e Vinícius Jr.