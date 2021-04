Manchester City domina e bate Borussia Mönchengladbach sem dificuldades nas oitavas da Champions 

Em grande fase, o Manchester City faturou sua 19ª vitória consecutiva nesta quarta-feira (24), na Puskás Arena, em Budapeste/HUN, ao derrotar o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0, em confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. Os gols foram marcados por Bernardo Silva e Gabriel Jesus.

Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, a partida se destacou por ataque contra defesa. Os Citizens usaram a ofensividade, enquanto os Potros jogaram totalmente recuados. Como consequência, os alemães sequer finalizaram ao alvo nos 45 minutos iniciais.

Por outro lado, os ingleses concentraram a posse de bola na área adversária e encontraram dificuldades, de início, para furar a marcação. Aos 29, contudo, a paciência se converteu em gol e Bernardo Silva recebeu lançamento de João Cancelo na esquerda para cabecear ao fundo das redes.

O ritmo caiu na segunda etapa, mas continuou com o City mostrando superioridade em campo. O Mönchengladbach, ao menos, se lançou mais à frente e tentou três chutes, sendo apenas um no alvo.

O brasileiro Gabriel Jesus precisou de duas oportunidades para ampliar a vantagem. Na primeira, demorou para finalizar e permitiu à defesa alemã que o perigo fosse cortado em tempo. Na segunda, todavia, não desperdiçou a assistência dada por Bernardo Silva e empurrou a bola às redes aos 65. Com isso, o time de Pep Guardiola administrou o resultado até o apito final.

Próximos compromissos

O jogo de volta entre as equipes irá ocorrer no dia 16 de março, em uma terça-feira, às 17h, no Etihad Stadium, em Manchester/ING. Os ingleses podem ser derrotados por um gol de diferença que seguem na competição internacional. Aos Potros, restam vencer por três gols de vantagem ou por dois gols desde que o placar seja igual ou maior que 3 a 1. Triunfo germânico por 2 a 0 leva a disputa à prorrogação.

As equipes voltam a campo no próximo fim de semana, por seus respectivos campeonatos nacionais: o Borussia Mönchengladbach visitará o Leipzig no sábado (27), às 14h30, enquanto o Manchester City vai receber o West Ham no mesmo dia, mas às 9h30.