Dois brasileiros no elenco do The Stromgest, do campeonato boliviano, foram diagnosticados com problemas médicos no clube. Willie (26), ex-Vasco da Gama e Vitória, teve uma lesão no músculo posterior da perna esquerda e desfalca a equipe por cinco dias. Já Rafinha (27), ex-revelação do Flamengo, por problemas neurológicos está em repouso sem previsão de volta.

Apesar da notícia ruim aos torcedores do clube, o boletim médico não relata quaisquer preocupação com a situação de ambos. Rafinha que teve o problema mais agravante, está em repouso de casa e conforme diz o laudo, sua situação é estável.

Já Willie tem previsão de retorno estimada em cinco dias. Sua lesão é de grau leve e encontra-se na região posterior do músculo esquerdo da perna.

A má fase física de alguns jogadores dos Tigres é tamanha que além dos brasileiros, um outro atleta, Francisco Pastor, também foi diagnosticado com lesão na perna direita e também desfalca o time por dez dias.