Bayern de Munique supera Colônia e se estabiliza na liderança em aniversário de 121 anos

Neste sábado (27), o Bayern de Munique recebeu o Köln, na Allianz Arena, em Munique, pela 22ª rodada da Bundesliga. Líderes do campeonato mas, ameaçados pelos resultados ruins, sofridos recentemente, os bávaros buscavam a vitória para se isolar na ponta da tabela e se distanciar, ainda mais, do RB Leipzig. Já os bodes precisavam de um bom resultado para sair de perto da zona da degola.

A partida tinha um sabor especial para o Gigante da Baviera, que completa 121 anos neste sábado. O clube, portanto, recebeu um grande presente na vitória sobre o Köln pelo placar de 5 a 1.

Primeiro tempo

A primeira etapa teve como premissa o domínio total do Bayern de Munique que se impôs diante do adversário e não concedeu oportunidades para que marcassem. Já do lado ofensivo, os bávaros cumpriram seu papel e, logo aos 18' o questionado Choupo-Moting abriu o placar com assistência de Leon Goretzka.

O Bayern de Munique pressionava o Köln tentando forçar o erro dos bodes que se defendiam da forma como eram capazes. No entanto, em um lapso de desatenção da defesa dos bodes, Robert Lewandowski roubou a bola e passou para Leon Goretzka que fintou o marcardor e devolveu para Lewandowski marcar. O Köln apenas se defendeu e não finalizou a gol nesta etapa.

Então, o Bayern de Munique que vinha sofrendo com problemas defensivos e estava sempre saindo atrás do placar, desta vez, foi capaz de manter o clean sheet.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Köln voltou melhor e, logo aos 48', conseguiu um gol. A jogada foi construída a partir de um erro defensivo do Bayern, no qual Jerôme Boateng e David Alaba se desentenderam e a bola sobrou para Elyes Skhiri marcar.

Thomas Müller, que se recuperou da Covid-19, substituiu Jamal Musiala e, não tardou para assistir o companheiro Robert Lewandowski aos 65'.

O Köln até chegou a acertar a trave com Drexler após falha de Manuel Neuer mas, pouco adiantou.

Na sequência, Serge Gnabry, que entrou no lugar de Choupo-Moting, marcou aos 82', com assistência de Lucas Hernández, e aos 51', com assistência de Leon Goretzka.

Recorde a ser quebrado!

O polonês Robert Lewandowski segue firme no objetivo de ultrapassar o recorde de gols de Gerd Müller em uma edição da Bundesliga.

Gerd Müller marcou 40 gols em uma única edição do campeonato (1971/1972). Robert Lewandowski persegue este recorde já a alguns anos e, o vê mais próximo nesta temporada já que marcou 28 gols em 23 jogos. A Bundesliga conta com 34 rodadas e Lewandowski ainda terá mais 11 partidas para igualar o recorde de Der Bomber.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Bayern de Munique vai a 52 pontos e abre cinco pontos de vantagem sobre o RB Leipzig que ainda jogará contra o Borussia Mönchengladbach. Sendo assim, a vantagem pode ser diminuída para dois pontos.

Já o Köln, que buscava se distanciar da zona da degola, se manteve com 21 pontos, três a mais que o Arminia Bielefeld que está na zona de playoffs de despromoção e possui um jogo a menos.

Os bávaros voltam a campo no próximo sábado (6), para o badalado Der Klassiker contra o Borussia Dortmund. A partida será às 14h30 e será disputada na Allianz Arena. Os bodes estarão em campo novamente no próximo domingo (7), para enfrentar o Werder Bremen. A partida será às 11h30 e o palco será o RheinEnergieStadion.