Wolfsburg vence Hertha Berlin na Bundesliga com dificuldades

A tabela de um campeonato, por vezes, prega peças. Neste sábado (27), em jogo válido pela 23ª rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020-21, foi comprovado o quanto uma equipe que está na luta contra o rebaixamento pode fazer frente a outra que está próxima da briga pelo título. Na Volkswagen Arena, o Wolfsburg passou aperto contra o Hertha Berlin, mas venceu: 2 a 0.

As estatísticas foram favoráveis ao Wolfsburg: 57% de posse de bola e onze finalizações - contra nove do adversário. Em chutes certos, entretanto, igualdade: dois para cada equipe. Os mandantes vieram a campo no 4-2-3-1, comandados por Oliver Glasner, enquanto a Alte Dame jogaram no 3-4-1-2 de Pal Dárdai.

Sufoco

Mesmo vencendo a partida, o Wolfsburg teve alguns rápidos momentos de sufoco. Aos 11 minutos, Lucas Tousart aproveita rebote da zaga do Wolfsburg e emenda belo voleio, mas a redonda passa por cima do travessão. Aos 23, após passe de Renato Steffen no lado esquerdo, Wout Weghorst marcou o primeiro, mas o tento foi anulado por impedimento. O primeiro tento veio no final da primeira etapa: Paulo Otávio cruzou da esquerda e, tentando cortar, Lukas Klunter acabou marcando contra.

O Hertha Berlin veio após o intervalo para tentar empatar a peleja. Aos 14 minutos, Deyovaisio Zeefuik escorou cruzamento na direita e cabeceou forte, obrigando Koen Casteels a fazer boa defesa. Aos 36, a grande polêmica da peleja: Bote Ridle Baku derrubou Márton Dárdai na área enquanto o atleta descia pelo lado esquerdo e o árbitro marcou pênalti. Após ação do VAR, entretanto, a marcação foi anulada.

Os berlinenses seguiram no ataque. Aos 39, Krzysztof Piatek recebeu de Maximilian Mittelstadt no comando do ataque e chutou com perigo, mas para fora. O gol da vitória veio aos 44 minutos: Maxence Lacroix escorou cobrança de escanteio de Maximilian Arnold na arca da cal, com a cabeçada vencendo Rune Jarstein.

No último lance da partida, Marin Pongracic chegou forte em Piatek e foi expulso de campo.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020/2021, o Wolfsburg viaja para enfrentar o Hoffenheim no próximo sábado (06), às 11h30 (Horário de Brasília), mesmo dia e horário em que o Hertha Berlin recebe o Augsburg. Antes disso, na quarta-feira (03), os Lobos viajam para enfrentar o RB Leipzig nas quartas de final da DFB-Pokal (Copa da Alemanha) 2020-21.