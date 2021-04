Messi decide em vitória do Barcelona contra Sevilla fora de casa

A tabela indicava um jogo de seis pontos por LaLiga (Campeonato Espanhol) 2020-21 neste sábado (27). Válido pela 25ª rodada do torneio, Sevilla x Barcelona estavam separados por apenas dois pontos quando a jornada começou. Sob o comando técnico de Lionel Messi, os culés visitaram o Ramón Sánchez Pizjuán e venceram os rojiblancos: 2 a 0.

Todas as estatísticas ofensivas deram vantagem para o time visitante. O Barcelona, jogando no 3-1-4-2 de Ronald Koeman, teve 56% de posse de bola, nove finalizações (contra quatro do Sevilla) e cinco chutes certos (os mandantes tiveram dois)

Pulga decisiva

Mais uma vez, o argentino teve grande partida. Aos 29 minutos, após linda assistência de Lionel Messi, Ousmane Dembélé dominou e chutou forte para abrir o placar. Já na segunda etapa, aos 14 minutos, Sergino Dest aproveitou bola mal rebatida pela zaga do rojiblanca e arriscou, mas não conseguiu marcar. Com 23, o Barça teve um tento anulado: após ser acionado na área, Clément Lenglet anotou o tento, mas em posição irregular.

O Sevilla começou a pressionar. Com 36 minutos, Youssef En Nesyri finalizou bola acionada por Joan Jordán com a mão. Dois minutos depois, o mesmo En Nesyri caiu após choque com Oscar Mingueza e pediu pênalti, mas o árbitro nada marcou. Os culés tentaram retomar o controle da peleja aos 40, quando Messi apareceu cara a cara com Bono e o goleiro impediu o tento. No rebote, entretanto, não teve jeito: em chute rasteiro, a Pulga dobrou a vantagem.

Próximos jogos

Na próxima rodada de LaLiga (Campeonato Espanhol) 2020/2021, o Sevilla visita o Elche, no próximo sábado (06), às 12h15 (Horário de Brasília), mesmo dia em que o Barcelona encara o Osasuna, às 17h. Antes disso, rojiblancos e culés voltam a se enfrentar na quarta-feira (03), às 17h, no jogo de volta da semifinal da Copa do Rey 2020-21 - a ida foi 2 a 0 para o time da Andaluzia.