Manchester City vence e mantém invencibilidade sobre West Ham na Premier League

Neste sábado (27), o Manchester City venceu por 2 a 1 o West Ham, no Etihad Stadium, pela 26ª rodada da Premier League, com gols dos zagueiros Rubén Dias e John Stones, enquanto o The Hammers diminuiu com Michail Antonio. O resultado abriu vantagem de 13 pontos entre o City, com 62 pontos, e Manchester United na vice-liderança, com 49 pontos, enquanto o West Ham permaneceu na quarta colocação com 45 pontos.

O Manchester City de Pep Guardiola entrou em campo no 4-3-3 com Walker, Dias, Stones e Zinchenko formando a linha de defesa; Fernandinho, Gundogan, De Bruyne fechou a trinca de meias, enquanto Mahrez, Torres e Aguero foram para o ataque.

O West Ham de David Moyes entrou em campo no 3-4-2-1 com Coufal, Diop e Dawson formando a linha de defesa; Cresswell, Johnson, Rice e Soucek no meio, enquanto Fornals e Lingard faziam ligação direta para o centroavante Antonio.

O primeiro tempo foi tomado pela superioridade numérica da equipe de Pep com cinco jogadores na área, jogando no 2-3-5 com a bola. A posse durante a maior parte da primeira etapa foi de 80% para o City e 20% para os The Hammers.

A defesa dos visitantes chegou a contar com sete jogadores montando um ferrolho que dificultou a maioria dos lances dos mandantes. Todos os momentos de profundidade no setor de ataque do City foram tomados por cortes da brusca defesa do West Ham que até então não deixou passar nada.

No entanto, aos 30 minutos, em cruzamento na medida feito por De Bruyne pela direita, o zagueiro Rubén Dias sobe mais alto que todo mundo e escora de cabeça no canto esquerdo de Randolph. Foi a primeira finalização do City durante a maior parte da etapa, e com eficiência os mandantes abriram o placar.

Aos 38 minutos, West Ham provoca o City com um lance confuso dentro da área, após o cruzamento de Lingard pela direita contando com o choque entre Antonio e Ederson na disputa pela bola.

Pouco tempo depois, aos 42 minutos, o Manchester City comete um gravíssimo erro na lateral direita, dando a bola para o West Ham abrir o jogo com o meia Lingard que lança Fornals pela direita, o meia cruza rasteiro de volta para o camisa 11 que finaliza de primeira, porém, Antonio não deixa passar a oportunidade de tocar pra dentro do gol.

A segunda etapa seguiu o mesmo curso, mas não durou muito até que aos 22 minutos, o lateral-esquerdo Zinchenko abre o jogo no meio para Mahrez que corta para dentro pela direita, limpa a jogada e cruza rasteiro para o zagueiro John Stones que finaliza de primeira para o fundo do gol.

No entanto, nada disso foi por acaso, porque desde a saída de Ferrán Torres para a entrada de Phil Foden, o meia inglês iluminou o corredor esquerdo da equipe de Pep Guardiola, ocasionando na belíssima jogada do segundo gol da vitória do Manchester City.

Pela 27ª rodada da Premier League, o City volta a campo para enfrentar o Wolves, na terça-feira (2), às 17h, no Etihad Stadium. O West Ham enfrenta o Leeds, na próxima segunda-feira (8), às 17h, no Estádio Olímpico de Londres.