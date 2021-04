Udinese marca no fim e arranca vitória em confronto direto com Fiorentina

Em jogo fraco tecnicamente, a Udinese venceu a Fiorentina em confronto direto na 24ª rodada da Serie A. Nestorovski, aos 41 do segundo tempo, marcou o gol da vitória dos mandantes por 1 a 0 na Dacia Arena neste domingo (28).

Pouca inspiração

A primeira etapa foi de chances raras em Údine. A Fiorentina começou com uma postura mais agressiva na marcação, mas isso não durou muito e o time só conseguiu uma finalização certa durante a primeira etapa, apesar de ter o dobro no total - seis a três.

Com seu jogo muito baseado na criatividade de De Paul, a Udinese sofreu para criar. O time teve 47% de posse de bola e pouca participação dos atacantes Nestorovski e Llorente, que, sem muita mobilidade, não receberam nenhuma bola em condição de finalizar.

A melhor chance do primeiro tempo foi em um raro momento que De Paul conseguiu espaço. Aos 22, ele fez ótimo lançamento nas costas da defesa e Stryger Larsen apareceu para finalizar cruzado, mas Dragowski salvou com os pés.

A Fiorentina voltou a assustar só na reta final, novamente com uma pressão mais alta, mas os chutes de longe de Vlahovic e Martínez Quarta acabaram indo sobre o gol de Musso.

Gol solitário decide

A segunda etapa não foi muito mais empolgante, mas a Udinese conseguiu mais chances. Foram seis a dois em finalizações para os mandantes, enquanto a Fiorentina sofreu com muitos passes errados no campo de ataque e uma falta de criatividade evidente.

A Udinese teve boas chances em chutes de fora de Molina e Arslan, mas sem acertar a meta de Dragowski. A melhor chance da Viola veio aos 18, quando Ribéry conseguiu boa conexão com Vlahovic, mas o goleiro Musso abafou e defendeu o chute do sérvio.

As alterações dos dois técnicos foram conservadoras, mas as da Udinese fizeram mais efeito. Arslan e Braaf aumentaram a movimentação do time no campo de ataque e, na reta final do jogo, o time passou a assustar mais e conseguir finalmente superar a defesa viola. Aos 40, o gol da vitória saiu. De Paul recebeu com espaço na entrada da área e cruzou para Nestorovski, que completou de cabeça e garantiu a vitória zebrette.

Classificação e próximos resultados

Os dois times começaram a partida empatados na tabela, mas agora a Udinese sobe para 28 pontos, em 12º lugar, enquanto a Fiorentina cai para 16º, com 25.

A Udinese volta a campo na quarta-feira (3) para enfrentar o vice-líder Milan, fora de casa, às 16h45. No mesmo dia e horário, a Fiorentina recebe a Roma.