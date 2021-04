Em atuação convincente, Liverpool encerra jejum e vence Sheffield

Neste domingo (28), o Liverpool se reencontrou com a vitória. Os Reds venceram o Sheffield United por 2 a 0, no Estádio Bramal Lane, em jogo válido pela 26ª rodada da Premier League. Os gols da partida foram marcados por Curtis Jones e Jean Bryan (contra).

Adrián substitui Alisson à altura

O Liverpool não pode contar com o goleiro Alisson Becker que está de luto após o falecimento do seu pai, que se afogou após nadar em uma barragem na propriedade da família. Com isso, Adrián foi titular e foi muito bem na partida.

Pressionados

Os Reds entraram mais do que pressionados na partida. A equipe comandada. Por Klopp vinha de quatro derrotas consecutivas na Premier League. E encontrou no lanterna Sheffield United a chance de se recuperar e ensaiar uma reação.

Goleiros são destaques

A partida começou com o Sheffield já assustando o Liverpool logo aos cinco minutos, após cobrança de falta, McGoldrick aproveitou o lançamento dentro da área e, à queima-roupa, cabeceou em direção ao gol. Mas Adrián estava bem postado, fez a defesa.

Após o susto inicial, os Reds não tiveram tanta dificuldade para criar grandes chances contra a linha de três do adversário. E passou a apostar nos contra-ataques.

Cinco minutos depois, era a vez de Ramsdale mostrar eficiência ao fazer duas defesas milagrosas. A primeira em boa finalização de Firmino. Depois em cruzamento de Robertson.

Os Reds até chutaram mais ao gol, mas esbarraram em um Ramsdale inspirado, fazendo cinco grandes defesas.

E a partida seguia lá e cá, com as duas equipes obrigando os seus goleiros a fazer grandes defesas, mas o placar não foi alterado.

Joia da base e gol contra, garantem a vitória do Liverpool

Logo aos três minutos da etapa complementar, Alexsander-Arnold fez uma bela jogada pela direita, e cruzou para a área, Salah aparou e deixou Curtis Jones em ótima posição, livre de marcação para bater e abrir o placar para o Liverpool.

Após sofrer o gol, Chris Wilder fez alterações na equipe e abriu mão da linha de três, sacou Jakielka para a entrada de Osbon. Além de MCGoldrick para Burke. Com isso, os mandantes passaram a jogar no esquema 4+4-2.

Aos 19, foi a vez do defensor do Sheffield United fazer a alegria dos visitantes. Após boa chegada pela direita, Mané perdeu a bola na entrada da área após tabela com Firmino. O camisa 9 recuperou a posse, fez uma grande jogada e bateu com muita categoria em direção ao gol. Poderia ser o gol dele, mas Bryan desviou a sua trajetória e mandou contra a própria meta para ampliar.

Estatísticas

Sheffield x Liverpool

Posse de bola: 39% a 61%

Chutes ao gol: 8 x 16

Passes: 302 (75%) x 521 (83%)

Classificação

Com a vitória os Reds encerram uma sequência de derrotas e subiram para a sexta posição da tabela com 43 pontos. Já o Sheffield é o lanterna dom 11 pontos.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Liverpool recebe o Chelsea, na quinta-feira (4), às 17h15 (de Brasília). Já o Sheffield recebe o Aston Villa na quarta-feira (3), às 15h (de Brasília).