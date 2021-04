Valdo comemora rápida adaptação e projeta temporada do Shimizu S-Pulse

Em alta no futebol japonês e construindo uma história no Shimizu S-Pulse, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, escolhido pela torcida e patrocinador do clube como um dos três melhores jogadores da temporada 2020, falou sobre o desejo de melhorar seus números com a camisa do clube em 2021.

“É uma responsabilidade grande vestir a camisa do Shimizu por mais uma temporada. Um clube grande, com uma torcida gigante. Vou trabalhar muito para melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube”, disse.

Ainda de acordo com o atleta, o grupo quer fazer uma grande J-League esse ano.

“Sem dúvida, vamos trabalhar muito para fazer uma grande Liga esse ano e para ficarmos entre os primeiros colocados do início ao fim", falou.