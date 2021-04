Sancho marca, Borussia Dortmund derrota M'gladbach e chega à semifinal da Copa da Alemanha

Foi sofrido, mas o Borussia Dortmund conseguiu vencer o Borussia Monchengladch por 1 a 0 e garantiu a sua classificação para as semifinais da Copa da Alemanha. O jogo aconteceu nesta terça-feira (2), no Estádio Borrussia-Park. O único gol da partida foi marcado pelo meia Jadon Sancho.

Jogo movimentado desde início, mas gol só no final

A partida começou bem aberta desde o apito inicial, com boas chances de gols sendo criadas pelas duas equipes. Mas o gol de fato, só aconteceu na metade do final da segunda etapa.

Ambas as equipes tentaram manter a ordem na defensiva e evitar o grande risco. Muitas faltas também retardaram o andamento do jogo. A maior chance do primeiro tempo surgiu por acaso: após um longo golpe de Mats Hummels, Nico Elvedi se julgou mal e Erling Haaland apareceu livre diante do goleiro Tobias Sippel. Mas o fenômeno do gol norueguês perdoou miseravelmente e colocou as mãos na cabeça em descrença. Thuram foi melhor nos acréscimos no primeiro tempo - mas o francês estava a um passo de impedimento quando o passe foi passado.

O confronto continuou agitado, a importância das duas equipes ficou evidente. Uma e outra vez, ambas as equipes tiveram pequenas perdas de bola, mas surgiram oportunidades. Em um violento tiro de Bensebaini, Hitz defendeu.

Aos sete minutos, o Dortmund teve um gol anulado. Reus tocou para Halland na área e o atacante empurrou para o fundo das redes. Mas uma falta do camisa 9 foi assinalada na origem do lance, que foi anulado

Aos 21 minutos do segundo tempo em um rápido contra-ataque, após escanteio do Borussia Monchengladch, Halland tocou de primeira para Reis, que achou Sancho com um toque. O inglês, então, partiu sem marcação para tocar na saída de Sippel e abrir o marcador. Nos acréscimos, Dahoud ainda foi expulso.

E agora?

Agora a equipe aguarda o sorteio para conhecer o seu adversário na Copa da Alemanha. Na próxima rodada da Bundesliga, o Borrussia Dortmund enfrenta o Bayer de Munique, no sábado (6), às 14h30. Já o Monchengladch enfrenta o Bayer Leverkusen, no mesmo dia, às 11h30.