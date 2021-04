Surpresas e sensações se enfrentam na quartas de final da DFB Pokal

A quarta-feira (03) será animada no futebol alemão. Na data, duas partidas das quartas de final da DFB Pokal (Copa da Alemanha) 2020-21 serão disputadas. Na primeira delas, duas das grandes surpresas da competição se enfrentarão. Na outra, se enfrentam duas das principais equipes da atual Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020-21.

Rot-Weiss Essen x Holstein Kiel: surpresa é pouco

De um lado, uma equipe da quarta divisão. Do outro, um clube do segundo escalão nacional. O Rot-Weiss Essen, atualmente líder da Regionalliga West (um dos grupamentos da já regionalizada quarta divisão alemã), enfrenta o Holstein Kiel, atual vice-líder da 2. Bundesliga (segunda divisão local). As duas equipes já fizeram grandes clubes entre as vítimas na campanha. A peleja acontecerá às 14h30 (Horário de Brasília)

Mandante da peleja, que será disputada no Stadion Essen, o Rot-Weiss começou a campanha eliminando o Arminia Bielefeld - atualmente na Bundesliga. Depois, pela ordem, caíram Fortuna Dusseldorf e Bayer Leverkusen. Muito? O Holstein Kiel tirou Rielasingen-Arlen, Bayern (!) e Darmstadt.

Técnico do Rot-Weiss Essen, Christian Neidhart falou sobre o "sonho" da equipe da quarta divisão na pirâmide alemã em entrevista coletiva, também relembrando o fato da equipe não ser integralmente profissional. "Como técnico amador, você não sonha abertamente com algo assim. Mas você pode ver o quão longe consegue chegar. Se não acreditássemos, o Holstein Kiel não teria que vir. Sequer precisaríamos competir", destacou.

Maximilian Pronichev e David Sauerland, machucados, não atuam Ole Werner, treinador dos visitantes, também elogiou a equipe da Regionalliga.

"Vencer três adversários do tamanho que o Rot-Weiss venceu, não é por acaso que eles estão nas quartas de final. Estamos nos preparando para um jogo muito difícil. Mas não sentimos o peso de ser o favorito ou o medo de ficarmos envergonhados. Mostramos nas rodadas anteriores do que somos capazes. Trata-se de passar por um jogo", destacou. O único desfalque é Stefan Thesker.

Prováveis escalações

Rot-Weiss Essen: Daniel Davari; Daniel Heber, Dennis Grote e Alexander Hahn; Felix Herzenbruch, Cedric Harenbrock, Marco Kehl-Gómez e Kevin Grund; Isaiah Young, Simon Engelmann e Steven Lewerenz. Técnico: Christian Neidhart

Holstein Kiel: Ioannis Gelios; Jannik Dehm, Simon Lorenz, Hauke Wahl e Mikkel Kirkeskov; Jonas Meffert; Alexander Mühling e Niklas Hauptmann; Fin Bartels, Jae-Sung Lee e Fabian Reese. Técnico: Ole Werner

RB Leipzig x Wolfsburg: para confirmar a boa fase

Se a primeira peleja enfrenta grandes surpresas, duas das melhores equipes do país se enfrentam no jogo de fundo. Às 16h45, na Red Bull Arena Leipzig, RB Leipzig e Wolfsburg medem forças. Até aqui, na DFB-Pokal, os touros eliminaram Nuremberg, Augsburg e Bochum, enquanto os lobos tiraram Union Fürstenwalde, Sandhausen e Schalke 04. Na Bundesliga, a equipe comandada pela empresa de energéticos está na segunda colocação, com os alviverdes logo atrás, no terceiro posto.

Perguntado sobre qual a prioridade da DFB Pokal para o projeto do RB Leipzig e para a carreira dele, Julian Nagelsmann, treinador da equipe, mostrou gana de conquistar tudo que for possível.

"Eu ficaria com os três títulos. Não me sinto capaz de escolher. Nunca ganhei nada, por isso não sei dizer. Já fui campeão de Sub-19 pelo Hoffenheim. Eu chorei como um cão quando estava 3 a 0. Por isso, não consigo imaginar o quão emocionante é", desabafou.

Já Oliver Glasner, técnico do Wolfsburg, preferiu falar das lições que teve ao empatar em 2 a 2 com o RB Leipzig em janeiro.

"Podemos tirar muito disso. Vimos que tínhamos problemas e rapidamente ficamos para trás. Temos de tentar dar ao Leipzig um desafio com a nossa própria posse de bola. Se você não tiver mais nenhuma ação ofensiva, eles o oprimirão. Queremos jogar para frente, mas também precisamos de uma proteção muito boa. As chances deles também surgiram contra nós em contra-situações, se eles pudessem mudar muito rapidamente, com velocidade inacreditável. Perdemos o equilíbrio. Isso foi instrutivo", comentou.

Prováveis escalações

RB Leipzig: Péter Gulácsi; Nordi Mukiele, Dayot Upamecano, Willi Orban e Marcel Halstenberg; Marcel Sabitzer e Tyler Adams; Justin Kluivert, Dani Olmo e Christopher Nkunku; Yussuf Poulsen. Técnico: Julian Nagelsmann

Wolfsburg: Koen Casteels; Kevin Mbabu, Maxence Lacroix, Jeffrey Bruma e Paulo Otavio; Xaver Schlager e Maximilian Arnold; Ricle Baku, Yannick Gerhardt, Renato Steffen; Wout Weghorst. Técnico: Oliver Glasner