Com gols no segundo tempo, RB Leipzig vence Wolfsburg e avança na DFB Pokal

Foi com dificuldades, mas saiu. Na tarde desta quarta-feira (03), o RB Leipzig recebeu o Wolfsburg em jogo válido pelas quartas de final da DFB Pokal. Os touros se classificaram após vencer o Bochun por 4 a 0 e os alviverdes venceram o Schalke 04 por 1 a 0.

Apesar de quase não jogar no primeiro tempo, o time de Julian Nagelsmann acordou para o jogo e venceu a partida por 2 a 0, com gols de Poulsen e do coreano Hee-Chan Hwang. Por outro lado, os goleiros foram grandes personagens da disputa.

Com grande atuação dos goleiros, RB Leipzig vence o Wolfsburg e avança na Copa da Alemanha

Os dois times chegaram para a disputa das quartas de final vindo de vitória na Bundesliga. Por jogar em casa e por estar melhor no campeonato, o RB Leipzig tinha um pouco de favoritismo, mas com a bela campanha que o Wolfsburg faz na temporada, o confronto ainda estava em aberto.

O primeiro tempo mostrou que, mesmo jogando fora de casa, o time de Oliver Glasner não abriria mão do bom resultado. Wout Weghorst teve a chance de abrir o placar aos 26', mas perdeu o pênalti. Apesar da etapa terminar em 0 a 0, o Wolfsburg foi bem melhor: dos sete chutes, quatro foram no alvo para Gulasci fazer a defesa enquanto os donos da casa chutaram somente duas vezes nos primeiros 45 minutos. Apesar das duas acertarem o alvo, era muito pouco para os donos da casa.

Para o segundo tempo, o time de Julian Nagelsmann acordou e mais uma vez, as alterações deram resultado. Alexander Sørloth entrou para, mais uma vez, mudar a e chegou logo dando assistência para Poulsen abrir o placar aos 63'. Aos 88', Hee-Chan Hwang ampliou e decretou a vitória dos touros.

Os números do segundo tempo mostram que o RB foi muito melhor do que no primeiro tempo. Foram seis chutes ao gol de Casteels, enquanto o Wolfsburg chutou quatro vezes no gol de Gulascí.

A história se repetiu na Red Bull Arena. Pela segunda vez seguida, o RB Leipzig dependeu das alterações, principalmente da entrada de Sørloth, para vencer a partida.

Os próximos passos

Agora a equipe aguarda o sorteio para conhecer o seu adversário na Copa da Alemanha. Na próxima rodada da Bundesliga, o RB Leipzig enfrenta o Freiburg, no sábado (6), às 11h30. No mesmo horário, o Wolfsburg visita o Hoffenheim.