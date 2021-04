Após péssimo primeiro tempo, Juventus deslancha e vence Spezia 

O primeiro tempo da Juventus contra o Spezia, nesta terça-feira (02), em jogo válido pela 25ª rodada da Serie A, assustou os torcedores da Vecchia Signora. No segundo tempo, no Allianz Stadium, entretanto, a equipe mostrou o motivo pelo qual é eneacampeã de fato do futebol local. Na metade final do cotejo, a equipe de Turim fez 3 a 0 no rival.

Jogando no 4-3-3, o Spezia, de Vincenzo Italiano, teve mais posse de bola: 54%. Nas finalizações, entretanto, a Juventus, no 4-4-2 de Andrea Pirlo, levou vantagem: 18 finalizações (contra 12 da Aquila) e sete certas (ante apenas uma do clube da Liguria).

Deslanchando

Logo aos dez minutos, Federico Chiesa foi lançado por Dejan Kulusevski e marcou, mas estava impedido na hora da assistência. Aos 42, Cristiano Ronaldo arriscou de longe e chutou na trave direita da meta defendida pelo Spezia.

Na metade final de jogo, entretanto, o clube bianconero dominou a peleja. Federico Bernardeschi recebeu na esquerda e colocou a bola na medida para Álvaro Morata inaugurar o marcador aos 26 minutos. No minuto seguinte, após bola viva na área, Federico Chiesa chutou forte e dobrou a vantagem.

Aos 44, o dele: Rodrigo Bentancur fez bela jogada individual e serviu CR7 no comando do ataque, chutando na saída de Ivan Provedel. A Aquila teve grande chance para descontar: Emmanuel Gyasi adentrou a área pelo lado direito e Merih Demiral o derrubou, Na cobrança, Andrey Galabinov cobrou no lado direito e Wojciech Szczesny, goleiro da Juventus foi buscar.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Serie A, a Juventus recebe a Lazio no próximo sábado (6), às 16h45, mesmo dia em que o Spezia joga em casa diante do Benevento às 11h.