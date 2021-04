Vitória mantém Lyon vivo na disputa pelo título da Ligue 1; Rudi Garcia fala em missão cumprida

Um dos clubes que luta para quebrar a hegemonia do PSG no Campeonato Francês é o Lyon, que nesta quarta-feira (3) deu mais um passo adiante ao superar o Rennes.

“Não corremos perigo, mas não fomos perigosos na primeira parte. Depois do intervalo tivemos que aumentar a nossa capacidade de manter a bola para sermos mais precisos no nosso passe, então por isso merecemos a vitória. Fizemos um gol muito bonito graças a um passe incrível do Memphis Depay para o Houssem Aouar, que teve presença de espírito para marcar. Queríamos atingir a liderança no final do jogo e alcançamos esse objetivo", declarou o técnico Rudi Garcia.

Mais tarde o time voltou ao terceiro lugar porque Lille e PSG também venceram na rodada.

O jogo esquentou apenas no segundo tempo, tanto que na primeira etapa apenas uma finalização foi na direção do gol - chute cruzado de Depay que o goleiro Gomis defendeu com a perna direita e evitou a abertura do placar.

Como o empate não ajudava, Rudi Garcia foi mais ousado e sacou o brasileiro Bruno Guimarães para dar espaço a Aouar. O francês entrou com tudo, finalizou três vezes e o gol surgiu após uma roubada de bola do Lyon, que armou contra-ataque e então o camisa 8 apareceu livre dentro da área para balançar a rede.

Classificação e próximos jogos

Neste final de semana o Lyon dá uma pausa na Ligue 1 para encarar o Sochaux pela segunda rodada da Copa da França, em confronto marcado para sábado (6).

Já o Rennes engatou a quarta derrota consecutiva e caiu para o 10º lugar. O time volta a campo apenas na quarta-feira (10), quando visita o Olympique em Marselha pela Ligue 1.