Sassuolo busca empate heroico com Napoli nos acréscimos

Habemus emoção até o último minuto de jogo! Na tarde desta quarta-feira (03), o Sassuolo recebeu o Napoli em jogo válido pela 25ª rodada da Serie A. Enquanto o Sassuolo queria se aproximar da parte de cima da tabela, o Napoli queria garantir uma vaga no G-4.

Com grandes emoções até o último minuto, com direito a dois pênaltis nos acréscimos da segunda etapa, o jogo acabou empatado em 3 a 3. Os gols dos donos da casa foram feitos por Maksimović (contra), Berardi e Caputo, enquanto os napolitanos marcaram com Zieliński, Di Lorenzo e Insigne.

Com emoção até os últimos minutos, Sassuolo e Napoli empatam em 3 a 3

Que jogo meus amigos! O primeiro tempo já se mostrava que seria bem equilibrado, mesmo com os times vivendo situações bem parecidas no miolo da Serie A do Calcio.

O jogo começou quente, com um gol anulado de Insigne aos 24 minutos. Dez minutos depois, aos 34', Maksimović abriu o placar, mas o gol foi contra. o 1 a 0 para o Sassuolo não durou muito pois aos 38', Zieliński empatava para os napolitanos. Porém, nos acréscimos, Berardi colocou os donos da casa mais uma vez na frente.

Os números do primeiro tempo mostram que a única vantagem do Sassuolo, além no placar, era na posse de bola (58%). De resto, o jogo era muito equilibrado, com cinco chutes e duas finalizações no gol pra cada lado.

No segundo tempo, o Napoli melhorou bastante e correu atrás do resultado. Aos 72', Di Lorenzi empatou a partida no Mapei Stadium e já nos acréscimos, aos 90', Insigne cobrou pênalti e fez o gol que dava a vitória ao Napoli. Porém, o jogo só acaba quando termina. Aos 95', o juiz deu um pênalti para o Sassuolo e Caputo não desperdiçou.

Os números do primeiro tempo mostram o Napoli tentou mais vezes chegar ao gol, mas o jogo continuou equilibrado. Enquanto os napolitanos acertaram três de 11 chutes no gol de Consigli, os donos da casa acertaram três de nove no gol de Meret.

Mais tarde, em Bérgamo.....

A quarta colocada Atalanta teve muito menos dificuldade para passar pelo lanterna Crotone em seu Gewiss Stadium. Apesar de ser um confronto com grande favoritismo dos donos da casa, o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Gosens aos 12 e Simy empatando aos 23.

A vitória veio aparecer só no segundo tempo, quando o time de Gian Piero Gasperini foi buscar o resultado. Aos 48', Palomino deixou a Atalanta novamente na frente e abriu as porteiras para três mais gols: Muriel aos 50, Ilicic aos 58 e Miranchuck aos 85.

Os números do jogo mostram a ampla dominância da Atalanta. Além dos 66% de posse de bola, foram 11 de 21 chutes no gol de Cordáz durante o jogo. Do outro lado, Sportiello teve que trabalhar em duas das quatro oportunidades que os visitantes tiveram no jogo.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, a Atalanta segue na quarta colocação, empatada com a Juventus que joga nesta quinta-feira (04). Já o Napoli permanece em sua sexta posição, com 44 pontos - oito a menos que o nono colocado Sassuolo. Na lanterna, o Crotone aparece com 12 pontos.

A próxima rodada da Serie A será no próximo fim de semana. No sábado (06), temos Udinese e Sassuolo às 14h. Já no domingo tem Crotone X Torino às 11h e Napoli x Bologna às 16h. Já na segunda (08), a Atalanta enfrenta a líder Inter fora de casa.