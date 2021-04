Alexis Sánchez marca dois, e Internazionale vence Parma para aumentar vantagem na liderança

No melhor momento da atual temporada, a Internazionale conquistou sexta vitória consecutiva na Serie A ao bater o Parma por 2 a 1 nesta quinta-feira (4), no Estádio Ennio Tardini, em jogo válido pela 25ª rodada. Os nerazzurri saíram à frente com dois gols de Alexis Sánchez, mas Hernani descontou para os mandantes.

Na primeira etapa, o time da casa administrou mais a bola com 53% de posse, porém os visitantes foram mais perigosos nas finalizações e deram trabalho ao goleiro Sepe. Mesmo assim, o placar não sofreu movimentações nos 45 minutos iniciais.

Na volta do intervalo, o marcador foi inaugurado aos 54, em jogada que Lukaku deixou para Alexis Sánchez finalizar ao fundo das redes. Não demorou muito para a vantagem ser ampliada e, aos 62, o belga deu nova assistência para o chileno chutar rasteiro ao gol.

O Parma reduziu o revés aos 71, em lance que Hernani recebeu belo cruzamento de Pezzella na direita e bateu direto ao alvo, sem possibilidade de defesa para Handanovic. No fim, a Inter segurou mais um importante triunfo no campeonato e mantém boa fase.

Classificação e próximos compromissos

A Internazionale soma 18 vitórias em 25 jogos, sendo seis de forma consecutiva, e, consequentemente, ocupa a liderança da Serie A, com 59 pontos. A diferença para o vice-líder e rival Milan é de seis pontos. Em situação oposta na competição, o Parma se encontra na penúltima colocação, com 15 pontos.

Na próxima rodada, o Parma irá visitar a Fiorentina no domingo (7), às 11h, enquanto a Inter recebe a Atalanta na segunda-feira (8), às 16h45.