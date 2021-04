Bayer Leverkusen afasta má fase e vence Mönchengladbach fora de casa

Em momento difícil na atual temporada, Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen, que não venciam, respectivamente, há seis e cinco jogos, estavam pressionados por uma vitória. As equipes se enfrentaram neste sábado (6), no Borussia-Park, em confronto válido pela 24ª rodada da Bundesliga, para conseguir o desejado objetivo.

Com gol salvador de Schick, os Leões venceram a partida por 1 a 0 e comemoraram muito o triunfo, manifestando-se assim o alívio por afastar a sequência negativa.

O jogo

Mesmo jogando fora de casa, o Leverkusen não se intimidou e comandou o ritmo da partida na primeira etapa. Novamente apático, o Gladbach jogou recuado e o goleiro Sommer foi exigido em três oportunidades. Apesar da superioridade, os visitantes não conseguiram movimentar o placar antes da ida ao intervalo.

No segundo tempo, o time da casa melhorou o desempenho e deixou o jogo mais equilibrado. Aos 58, houve possibilidade de inaugurar o marcador, porém em revisão no VAR, o pênalti em Thuram foi anulado.

No fim, os Leões confirmaram a superioridade e, em jogada que começou com recuperação da bola no meio-campo, Diaby se lançou em velocidade ao ataque e chutou em direção ao goleiro adversário, que defendeu, mas deu rebote e não conseguiu impedir o gol de Schick aos 76. O atacante dos aspirinas aproveitou a sobra para marcar o único tento da partida.

Classificação e próximos compromissos

O importante triunfo fez o Bayer Leverkusen recuperar a quinta colocação e somar 40 pontos. Por sua vez, o Borussia Mönchengladbach se encontra em queda livre e caiu para décima posição no campeonato, com 33 pontos.

Na próxima rodada, os Potros irão visitar o Augsburg na sexta-feira (12), às 16h30, enquanto os Leões recebem o Arminia Bielefeld no domingo (14), às 9h30.