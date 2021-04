Barcelona vence Osasuna fora de casa com tranquilidade

Atuando no estádio Reyno de Navarra, o Barcelona venceu o Osasuna por 2 a 0 em jogo da vigésima sexta rodada de La Liga. Alba e Moriba anotaram os gols da equipe culé.

Quem começou melhor no jogo foi o Osasuna, que com o ex-são-paulino Calleri tentou um gol por cobertura no primeiro minuto. Aos 13,foi a vez de Barja tentar mas Ter Stegen evitou o gol. O Barça foi eficaz, em sua primeira chegada perigosa, aos 29 minutos, Jordi Alba recebeu um grande passe de Messi e chutou cruzado para deixar os visitantes em vantagem. O Osasuna não se abateu e aos 34, Ruben Garcia obrigou Ter Stegen a trabalhar outra vez.

Na segunda etapa, o Barcelona teve controle desde os primeiros instantes, aos dois, Messi tentou o gol, sem sucesso. Apesar de ter mais posse de bola, o time não construía muitas oportunidades e só voltou a ameaçar a meta adversária aos 34 quando Herrera salvou o que seria o segundo gol de Alba com o rosto. Aos 37, o jovem Moriba foi servido por Messi e chutou com categoria para dilatar o placar e determinar o resultado de 2 a 0 em Pamplona.

Classificação e próximos compromissos

Décimo terceiro com 28 pontos, o Osasuna volta a campo no dia 13 em casa contra o Valladolid. Já o Barcelona é segundo colocado com 56. Por La Liga o time só joga no dia 15, quando recebe o Huesca. Antes, vai até Paris na quarta-feira precisando golear o PSG no jogo de volta das oitavas da Champions. Na primeira partida, o Barcelona perdeu por 4 a 1.