Sequência ruim continua: Liverpool é derrotado pelo Fulham e perde sexto jogo seguido em Anfield

O Liverpool segue em um momento difícil e foi mais uma vez derrotado em Anfield, por 1 a 0 para o Fulham, pela 27ª rodada da Premier League. O gol da partida foi marcado por Mario Lemina. Pelo lado da equipe mandante, Klopp contou com o retorno de Diogo Jota.

O atual campeão da Premier League sofreu a primeira derrota em Anfield no dia 21 de janeiro, e, desde então, são seis reveses seguidos em casa.

Liverpool apático e Fulham se aproveita

De olho no confronto de volta da Uefa Champions League contra o Leipzig, o técnico Jürgen Klopp apostou numa equipe mista para enfrentar o Fulham. Nomes como de Fabinho e Sadio Mané ficaram no banco.

A partida até começou agitada e com muita intensidade de ambas as partes, mas muito longe de ser aquele Liverpool que o torcedor é acostumado a ver.

Nos 45 minutos iniciais, os Reds apresentaram um futebol apático, apesar de ter o controle da bola. E quem tinha mais chances de abrir o placar foi o Fulham.

Os visitantes tiveram mais chances de gol e só foram aproveitar no último minuto. Após lance de bola parada, Salah não conseguiu afastar o perigo e foi pego de surpresa por Mario Lemina, que roubou a bola e bateu no canto do goleiro Alisson.

Liverpool volta mais ofensivo, mas de nada adianta

Na volta do intervalo, o Liverpool voltou com uma postura mais ofensiva, e aos dois minutos já levava perigo ao gol defendido por Aréola. Com isso, sobrou ao Fulham apostar nos contra-ataques.

No decorrer da partida, os Reds voltaram a ficar mais com a bola e teve 58% de posse de bola, mas a equipe visitante estava preparada para suportar a pressão imposta por Mané, Salah e companhia.

A sorte do Liverpool pode ser resumida no lance em que Mané, sem marcação nenhuma, teve uma grande oportunidade para empatar, aos 35 minutos da etapa final, mas errou o tempo de bola na sua cabeçada

A pressão da equipe mandante seguiu até os minutos finais, até o goleiro Alisson foi para o ataque, no último lance da partida, mas de nada adiantou e os Reds conheceram mais uma derrota na Premier League.

Fatos

Liverpool já soma oito jogos sem vencer em Anfield Road, sendo seis derrotas e dois empates;

Reds nunca haviam perdido seis jogos consecutivos em Anfield;

É a pior campanha dos Reds como mandante na Premier League, igualando as seis derrotas sofridas na temporada de 1953-1954, quando foi rebaixado ao encerrar a competição no último lugar.

Próximos jogos

O Liverpool recebe o RB Leipzig, em Anfield, na quarta-feira (10), às 17h, pelo jogo de volta das oitavas de final da Uefa Champions League. No jogo de ida, os Reds venceram por 2 a 0. Na próxima rodada da Premier League, o Liverpool visita o Wolverhampton, na segunda-feira (15), às 17h, no Molineux Stadium, pela 28ª rodada da Premier League. Já o Fulham recebe o Manchester City, no sábado (13), às 17h, no Craven Cottage, em Londres/ING.

Classificação