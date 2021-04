EntrevistaVAVEL: Luan Dias destaca bom momento no Montalegre e quer acesso

Formado nas categorias de base do Flamengo e com passagens por Bangu, Limianos-POR, Luan Dias, atualmente está no Montalegre, time da terceira divisão de Portugal. Ele conversou com exclusividade com a VAVEL Brasil e falou sobre seus momentos em Portugal, sua formação no Rubro-Negro, expectativa para a temporada do Montalegre, entre outros assuntos.

VAVEL Brasil: Como você avalia o seu momento no Montalegre?

Luan Dias: "Eu me sinto no momento muito positivo individualmente no clube, acho que com tempo estou me sentindo cada vez mais maduro."

VAVEL Brasil: Quais a sua expectativa para essa temporada?

Luan Dias: "Nosso principal objetivo é a subida para terceira liga, estamos trabalhando forte para conquistar esse acesso.

VAVEL Brasil: No Limianos você fez uma boa temporada e inclusive marcou um hat-trick. Como foi esse momento?

Luan Dias: "Sim, o Limianos foi o meu primeiro clube em Portugal, vivi bons momentos por lá e é um clube que sempre guardarei no meu coração."

VAVEL Brasil: Você foi formado e fez toda sua formação no Flamengo. Como foi esse tempo lá?

Luan Dias: "O Flamengo foi minha casa por muito tempo, fiquei lá 14 anos da minha vida, nunca vou esquecer. Me formou como jogador e como cidadão."

VAVEL Brasil: Pra você a falta de torcida nos estádios prejudica os clubes?

Luan Dias: "Com certeza, a torcida é a alma do futebol, são eles que fazem o espetáculo e eternizam momentos.

VAVEL Brasil: Como tem sido a sua adaptação em Portugal?

Luan Dias: "Portugal é um lugar que graças a Deus fui muito bem acolhido, isso ajudou muito na minha adaptação, já estou aqui há quatro anos. Já posso dizer que me sinto em casa."

VAVEL Brasil: Todo jogador passa por um momento difícil. Você também teve esses momentos? Como foi a superação?

Luan Dias: "Meu momento mais difícil foi a saída do Flamengo, que até então tinha sido meu único clube na vida. Foi complicado saber que teria que construir tudo do zero em outro lugar. Fiquei uns meses sem clube até ir para o Bangu."

VAVEL Brasil: Mesmo jogando em Portugal você acompanha o futebol brasileiro?

Luan Dias: "Acompanho sempre, sou apaixonado por futebol. Assisto a maioria dos jogos sempre que consigo."