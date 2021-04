Joan Laporta se anima com futuro de Messi: "Quer continuar"

Recém eleito para a segunda vez ao cargo de presidente do Barcelona, Joan Laporta discursou em sua posse. Dentre as grandes pautas trazidas pelo dirigente, a permanência de Lionel Messi é a que mais ganhou destaque na imprensa espanhola. Em tom otimista, o novo mandatário do clube fala em continuidade do craque argentino na equipe e que o atacante está animado com novo projeto.

Noticiado pelo jornalista Gabriel Sans, do Mundo Deportivo, Lionel Messi poderá em breve finalizar a novela que estima seu futuro longe do Camp Nou. Contrariando os maiores rumores, o camisa 10 do clube pode permanecer na Catalunha, segundo o presidente Laporta.

Para falar com alguém, primeiro preciso estar empossado ao cargo. Antes irei saudar os empregados e empregadas do clube, logo depois os jogadores, pois a temporada ainda está viva e claro, também falarei com Messi, que já demonstrou querer ficar. A proposta econômica será a que o clube pode oferecer agora, mas vamos trabalhar para reverter essa situação - Joan Laporta.

O presidente do Barça ainda guardou elogios ao argentino, que esteve nas votações eleitorais do clube. "Ver Messi indo votar com seu filho me deixou emocionado, impactado. Ele quer o Barcelona. Não posso vender falsas expectativas, mas a proposta existirá, depende dele, esperamos que o fator financeiro não seja sua prioridade", disse Joan.

Mais renovações

Diante da grave crise financeira que atingiu o clube, o Barcelona que já conta com um elenco reduzido composto por muitos jogadores de base, precisará renovar contratos para posteriormente vender ativos ou já antecipar cenários e os negociar em valores maiores. Sabendo disso, Laporta também falou das questões de jogadores com contratos próximos do fim.

"Haverá uma auditoria, vamos trabalhar por fases. Os contratos de jogadores que acabam em 2022 serão discutidos com sócios do clube em assembleia e assim, decidiremos como seguir".

Contratado em 2017 por 135 milhões de euros, Ousmane Dembele está em sua quarta temporada no Barcelona e tem futuro incerto. O francês possui vínculo até junho de 2022 e hoje é cotado em torno de 50 milhões de euros apenas. Sucessor de Neymar na equipe, o jogador hoje alterna-se entre titulares e reservas.

Já a prata da casa Oscar Miguenza, terá de ser prioridade para os catalães. O zagueiro de 21 anos possui contrato até junho deste ano, e de acordo com sua cláusula contratual, o Barça tem preferência na negociação até 31 de maio. A partir desta data, o jogador que já interessa o Real Bétis, poderá estar livre para escolher uma nova equipe e sair sem custos.