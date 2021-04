Choco comemora vitória do Kauno Zalgiris na abertura da temporada

Um dos principais nomes do Kauno Zalgiris para essa temporada, o atacante brasileiro Choco, com passagem pelo Sampaio Corrêa e futebol búlgaro, falou sobre o desejo de fazer uma grande temporada com a camisa do clube. Segundo o atleta, a meta de todos é brigar pelo título de A Lyga esse ano.

“Nossa ideia é fazer uma grande temporada para brigarmos entre os primeiros colocados da Liga esse ano. Vamos lutar muito para que isso seja possível nesta temporada. O grupo está muito focado e confiante”, falou.

Segundo Choco, sua meta é atuar em todos os jogos da temporada.

“Quero estar presente em todos os jogos da temporada. Vou trabalhar muito para que isso seja possível. Vou me dedicar ao máximo para alcançar meus objetivos no clube”, disse.