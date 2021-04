Haaland brilha, Borussia Dortmund elimina Sevilla e avança na Champions 

Comandado por Reus e Haaland, o Borussia Dortmund se classificou para as quartas de final da Uefa Champions League ao empatar em 2 a 2 com o Sevilla em jogo emocionante nesta terça-feira (9), que teve pênalti defendido, gol anulado e bola na rede nos acréscimos.

Como venceu o jogo na Espanha por 2 a 1, o Dortmund poderia perder até por 1 a 0 e passou sufoco durante o jogo, que foi movimentado e teve o Sevilla buscando o gol a todo momento.

Foram 28 finalizações no total, sendo 19 do Sevilla. O time espanhol começou pressionando com as chegadas de Ocampos e Suso se aproximando de En-Nesyri. O Borussia Dortmund mal conseguia passar do meio de campo, mas aproveitou um erro na saída de bola para abrir o placar. Reus avançou pela ponta esquerda, foi à linha de fundo e rolou para trás. Haaland estava livre dentro da área e marcou o dele.

O gol não intimidou o Sevilla, que ainda teve boa chance com Ocampos nos acréscimos do primeiro tempo, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Os times voltaram do intervalo sem alterações e logo nos primeiros instantes do segundo tempo aconteceu um lance inusitado. Haaland balançou a rede outra vez, mas o gol foi anulado por falta do norueguês em Fernando. Na hora da checagem, o VAR percebeu na origem da jogada um puxão de Koundé no atacante dentro da área. O árbitro confirmou o pênalti e Bono defendeu tanto a batida de Haaland quanto o rebote do camisa 9, mas novamente o VAR fez uma intervenção porque o goleiro se adiantou. A cobrança foi repetida e então o Dortmund ampliou a vantagem para 2 a 0.

A classificação dos alemães parecia questão de tempo, no entanto o Sevilla reagiu e igualou o marcador com dois gols de En-Nesyri, sendo o primeiro aos 23 e outro aos 51 minutos da etapa final. O primeiro foi de pênalti e o outro uma cabeçada após cruzamento de Rakitic. A equipe da Andaluzia precisava de mais um gol, porém só deu tempo de chegar mais uma vez ao ataque e não conseguiu a virada suficiente para ir às quartas de final.

Classificação e próximos jogos

A partir de agora, Julen Lopetegui trabalha pensando na disputa do Campeonato Espanhol - o clube está em quarto lugar, com 48 pontos. No final de semana já tem o clássico diante do Betis, marcado para domingo (14) no Ramón Sánchez-Pizjuán.

Enquanto aguarda pela definição do adversário nas quartas de final, o Borussia Dortmund divide suas atenções entre a Bundesliga e a Copa da Alemanha. No sábado (13), a equipe encara o Hertha Berlin, que neste momento luta contra o rebaixamento.