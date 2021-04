Mansur comemora boa fase no Santa Clara e mira vitorioso fim de temporada

Em alta com a camisa do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná falou sobre o desejo de encerrar bem a época. Segundo o jogador, sua meta é terminar a época com boas apresentações no clube.

“Venho me dedicando ao máximo para encerrar a temporada fazendo bons jogos com a camisa do clube para ajudar a equipe dentro de campo. Tenho me empenhado muito para que isso seja possível. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao Santa Clara”, disse.

Ainda de acordo com o atleta, o ambiente no clube é o melhor possível e o desejo de todos é encerrar bem a temporada.

“Temos um ótimo plantel, uma comissão técnica que conhece o grupo e isso é muito importante. O trabalho que estamos fazendo é muito bom. Queremos encerrar a temporada com vitórias”, falou.