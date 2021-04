Sem estar completamente recuperado, Neymar é vetado e desfalca PSG no duelo contra Barcelona

A evolução no tratamento e a participação de Neymar nos últimos treinos coletivos realizados deixou em aberto sua participação na partida contra o Barcelona na Uefa Champions League. Após não ter se adaptado bem ao treino de segunda-feira (8), o camisa 10 passou por uma avaliação nesta manhã e os médicos concluíram que ele não está apto para voltar aos gramados.

Questionado sobre a ausência do atacante brasileiro, o técnico do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, informou que ele continuará seu tratamento para que retorne na sua melhor forma física.

“Não é uma decisão, é uma condição de um jogador. Nesse caso o Neymar não pode chegar às condições para poder jogar. Não é uma decisão, é um fato. Ele trabalhou muito para voltar à forma o mais rápido possível. É um momento difícil para ele porque ele esperava ser capaz de se recuperar para este jogo, mas ainda faltam alguns dias para sua recuperação”, disse.

Apesar de não entrar em campo, o atacante marcará presença no Parc des Princes para assistir o jogo e apoiar seus companheiros de equipe.

PSG e Barcelona se enfrentam às 17 horas desta quarta-feira (10), no Parc des Princes, em Paris/FRA, em confronto válido pelas oitavas de final da Uefa Champions League. No jogo de ida, que aconteceu no Camp Nou, o time parisiense goleou por 4 a 1.