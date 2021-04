Barcelona: Ronald Koeman terá até fim de maio para renovar com Oscar Mingueza, alvo do Real Betis

Há três meses do fim da temporada atual, o Barcelona já necessita se planejar para a próxima janela de transferências. Prata de La Masia, Oscar Mingueza, de 21 anos, está próximo de ter seu contrato expirado no clube e conforme está em cláusula, os Catalães terão prioridade na renovação até 31 de maio.

Diante da grave crise financeira que assola o clube, a recém empossada nova diretoria, sob comando de Joan Laporta, precisará negociar com ativos do clube para que permaneçam na equipe ou saiam com compensação financeira. Mingueza que já soma mais de 15 partidas na equipe principal, corre o risco de deixar o Barcelona de graça, ao final da atual temporada.

O futuro do defensor está sob avaliação de Koeman, que trabalhará internamente com os dirigentes do clube para definir a situação de Mingueza. De acordo com o jornalista Gabriel Sans, do Mundo Deportivo, o Barcelona já tem uma proposta formal para apresentar ao estafe do atleta.

Minha fonte preserva que está assegurado uma proposta de duas temporadas para Mingueza. Não seria lógico não renovar, é um ativo e patrimônio do clube. A renovação aumenta consideravelmente sua cláusula - Gabriel Sans

Betis de olho

Aguardando as definições do Barcelona, o Real Betis se mantém interessado em negociar com o zagueiro. Segundo o portal Mucho Deporte, os Verdiblancos necessitarão renovar contratos com dois de seus principais zagueiros, Víctor Ruiz e Mandi, tendo como terceira opção a possibilidade de trazer Mingueza.

Sendo assim, o jovem jogador terá nos próximos meses, sua primeira grande decisão profissional. Koeman ainda não está convencido de manter Mingueza, mas a tendência é de que a renovação aconteça para o Barcelona ter uma cláusula financeira ativada com o zagueiro.